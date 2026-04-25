Caro Corzo, enfrenta el reto supremo

La esperada cartelera de Supreme Fight Night 11 contará con una pelea femenil amateur, donde la chiapaneca Carolina Corzo se medirá con la tabasqueña Jessy “La Más” Vidal, en 115 libras.

De cara a este combate, Corzo se mostró segura de la preparación que ha llevado desde hace varias semanas con su equipo, en la Black Jaguar Academy.

“Me siento muy entusiasmada, realmente este campamento ha sido complicado, pero de todas formas le seguimos dando el cien por ciento y me siento realmente muy fuerte”, aseguró.

La contendiente originaria de Tuxtla Gutiérrez, reconoció que al ser la única pelea femenina llama fuertemente la atención, por lo que espera poder dar una gran actuación ante su gente.

“Realmente creo que voy a tener mucho apoyo de de la gente de aquí y, pues, eso me entusiasma muchísimo. Al igual, sé que va a ser una pelea donde va a haber mucho intercambio y eso me emociona mucho”, declaró.

Acerca de Jessy Vidal, comentó que es una rival que ha estudiado y que sabe le gusta desarrollar su combate con técnicas de Muay Thai y Boxeo. “Soy una persona que le gusta fajarse; entonces, si quiere boxear, pues ahí vamos a estar”, agregó.

Finalmente, invitó a los fanáticos a no perderse la función este sábado en el Polyforum Chiapas, recordando que la cartelera amateur arranca desde las 5 de la tarde y ella estará en la segunda pelea.