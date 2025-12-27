Carpas Esmeralda alista su primera edición

Todo está listo para el Primer Duatlón Carpas Esmeralda, evento que marcará un nuevo capítulo para el deporte de resistencia en Chiapa de Corzo y que se celebrará el próximo 28 de diciembre de 2025, a partir de las 7:00 horas, con salida y meta en la empresa Nestlé, ubicada justo en la entrada del mencionado municipio.

La competencia reunirá a atletas en las ramas varonil y femenil, quienes deberán afrontar un exigente recorrido que combina 5 kilómetros de carrera pedestre y 21 kilómetros de Ciclismo de Montaña, bajo un formato diseñado para evaluar fuerza, resistencia y estrategia en cada tramo del trayecto.

De acuerdo con la organización, la ruta de la carrera será cien por ciento sobre asfalto, con pendientes moderadas, mientras que el segmento de Ciclismo MTB contará con un 50 por ciento de asfalto y 50 por ciento de terracería, manteniendo un nivel intermedio de dificultad que permitirá una experiencia competitiva y segura para los corredores.

El Duatlón contempla las categorías libre hasta 39 años, master 40 y más, así como relevo mixto, modalidad en la que participarán dos integrantes, hombre y mujer, quienes deberán definir quién hará la carrera pedestre y quién cubrirá el trayecto ciclista.

La inscripción tiene un costo de 150 pesos, que incluye kit de participante, medalla conmemorativa, hidratación, seguridad vial y fotografía en ruta, además del reconocimiento a los primeros lugares de cada categoría. La organización recalcó que será obligatorio portar casco y bicicleta en buen estado, priorizando la integridad de los competidores.

Con cupo limitado, el Primer Duatlón Carpas Esmeralda se perfila como una atractiva opción para cerrar el año deportivo fortaleciendo la promoción del deporte y el turismo activo en Chiapa de Corzo.