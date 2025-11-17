La primera edición de la carrera Corriendo por la Salud: Día de Muertos se realizó este domingo en el tradicional circuito Tuchtlán, donde un total de 270 atletas se dieron cita para disfrutar una jornada deportiva cargada de energía, color y esencia cultural. Desde muy temprano, el parque del Oriente se convirtió en un punto de encuentro para corredores locales y visitantes que aprovecharon la mañana para competir, convivir y rendir homenaje a una de las festividades más representativas de México.

Disfraces

El ambiente se tornó especial gracias a los disfraces que varios participantes portaron con orgullo. Catrinas, calaveras y personajes alusivos al Día de Muertos decoraron el recorrido de 5 kilómetros, generando una atmósfera única que mezcló esfuerzo físico con tradición. Cada zancada estuvo acompañada por la creatividad de quienes decidieron darle un toque distinto a la competencia.

La salida y la meta, ubicadas frente al parque del Oriente, marcaron el inicio y el cierre de un circuito exigente por sus rectas rápidas y pequeñas pendientes, características que lo han convertido en uno de los trazados favoritos de la capital chiapaneca. El ritmo fue intenso desde el arranque, y rápidamente se configuraron los grupos que pelearon los primeros sitios.

Ganadores

En la rama varonil, Rey Guízar impuso condiciones al liderar la prueba prácticamente de punta a punta, cruzando la línea de meta con un sólido tiempo de 17:40. Detrás de él llegó Alonso de la Cruz, quien detuvo el cronómetro en 17:58 luego de mantener un paso constante durante toda la ruta. El podio lo completó Benjamín, quien sostuvo un cierre fuerte para asegurar su tercer lugar ante la presión del grupo perseguidor.

Por su parte, en la categoría femenil, Ingris Magali demostró su fortaleza al dominar la carrera con un registro de 21:30, mostrando un paso firme que la mantuvo al frente del contingente desde los primeros metros. Daniela López completó la prueba en 21:50 para quedarse con la segunda posición tras un esfuerzo notable en la parte final del recorrido. El tercer sitio fue para Karla Escobar, quien marcó 22 minutos exactos y selló una actuación constante que la mantuvo en la pelea durante todo el circuito.

La competencia dejó un grato sabor entre atletas y organizadores, quienes destacaron el ambiente familiar y la respuesta masiva en esta primera edición. La mezcla de disfraces, tradición y Atletismo convirtió la jornada en un evento memorable que promete consolidarse como una cita obligada en las próximas celebraciones de noviembre.