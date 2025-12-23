Carrera del Parachico 2026 sigue en pie

Luego de los rumores que circularon en los últimos días sobre una posible cancelación de la Carrera del Parachico 2026, derivada del brote de sarampión que se ha presentado en algunas regiones del estado, autoridades aclararon que no existe, hasta el momento, ningún aviso oficial de suspensión para este evento deportivo y cultural.

Cominicado

La Secretaría de Salud del estado, a través de su titular Omar Gómez Cruz, informó que actualmente no se registra una emergencia sanitaria por sarampión en Chiapas, por lo que no hay obligación de suspender eventos masivos. El funcionario explicó que se mantiene un monitoreo constante de la situación epidemiológica, sin que se presenten condiciones que ameriten medidas extraordinarias.

Este pronunciamiento brinda certeza tanto a organizadores como a atletas que ya se preparan para participar en una de las carreras con mayor arraigo y significado cultural en la entidad, la cual año con año reúne a corredores locales, nacionales y visitantes que encuentran en esta justa una combinación de deporte, tradición y convivencia social.

Coordinador

En el mismo contexto, el profesor Francisco Blanco, coordinador de la Carrera del Parachico 2026, confirmó en exclusiva para Cuarto Poder que la planificación del evento continúa con normalidad y que no se ha recibido ninguna indicación oficial para modificar el calendario. Incluso, adelantó que las actividades previas siguen su curso conforme a lo programado, no obstante, las autoridades municipal darán más información, una vez que concluya la reunión que sostuvieron este lunes en el palacio municipal de Chiapa de Corzo.

“Estamos trabajando de manera coordinada y responsable, no hemos recibido ninguna notificación que indique una suspensión y seguimos adelante con las actividades hasta el momento”, señaló Francisco Blanco.

El coordinador destacó que este fin de semana se llevará a cabo una actividad de Ciclismo, en la que se espera la participación de varios competidores, lo que reafirma que hasta el momento todas las actividades continuarán de manera habitual.

De esta manera, autoridades y organizadores llaman a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores que puedan generar confusión entre deportistas y público en general.