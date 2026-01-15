Carrera Esquipulas alista su décima edición

La pasión por el Atletismo y las tradiciones volverán a encontrarse en la décima edición de la Carrera Esquipulas, evento que ya está listo para celebrarse el domingo 18 de enero, a partir de las 7 de la mañana, teniendo como punto de salida y meta la iglesia de Esquipulas ubicada en la colonia Plan de Ayala.

Esta competencia pedestre, que se ha consolidado como una de las más representativas de la zona, contará con distancias de 6 y 10 kilómetros, permitiendo la participación tanto de corredores experimentados como de atletas recreativos, además de un importante bloque dedicado a las categorías infantiles, fomentando desde temprana edad el gusto por el deporte.

La prueba de 6 kilómetros estará destinada a las divisiones juvenil y libre recreativa, mientras que el recorrido de 10 kilómetros reunirá a corredores de las categorías libre, master y veteranos, quienes buscarán imponer su ritmo en un trazado que combina exigencia física y un entorno cargado de tradición.

Uno de los atractivos principales será la inclusión de pruebas infantiles, con distancias que van desde los 70 hasta los 300 metros, de acuerdo con la edad, además de que se anunció la inscripción gratuita para niñas y niños, con cupo limitado, reafirmando el carácter familiar del evento.

La Carrera Esquipulas 2026 contará con premiación en efectivo para los primeros lugares de las distintas categorías, así como entrega de kit de corredor, hidratación y atención durante el recorrido. Además, como parte de la tradición, las y los participantes podrán disfrutar un rico pozol de cacao al finalizar la competencia, fortaleciendo el vínculo entre deporte y cultura.

Con cupos limitados y una respuesta positiva de parte de la comunidad corredora, la justa se perfila para celebrar su décima edición con gran participación y un ambiente lleno de energía.