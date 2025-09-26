Carrera Hacia la Meta se realizará en octubre

El próximo domingo 26 de octubre se llevará a cabo la primera edición de la carrera atlética Hacia la Meta, una prueba de 5 kilómetros que busca reunir a corredores de diferentes categorías y fomentar la actividad física en un ambiente familiar y competitivo.

La cita será a las 7:00 de la mañana, iniciando en el Parque Caña Hueca y finalizando en la Calzada de las Personas Ilustres, ofreciendo a los participantes una ruta dinámica y segura. La competencia contará con las categorías Juvenil (12-20 años), Libre (21-39 años) y Máster (40 años en adelante), todas en formato mixto.

La inscripción tiene un costo de 75 pesos por persona y el cupo es limitado, por lo que se recomienda a los interesados apartar su lugar lo antes posible. Los registros se podrán realizar hasta el 25 de octubre. El pago se efectúa mediante depósito o transferencia a la cuenta BBVA 4152314138127470 a nombre de Luis Hernández, enviando posteriormente el comprobante al número de WhatsApp 9611076012.

Cada corredor recibirá un número oficial que se entregará los días 24 y 25 de octubre. Además, la organización ha preparado medallas metálicas para todos los finalistas, servicio de hidratación durante el recorrido, un banner de bienvenida y fotografías en ruta para que los atletas puedan conservar el recuerdo de su participación.

En cuanto a los premios, los tres primeros lugares de cada categoría recibirán un incentivo económico: el primer lugar obtendrá mil pesos, el segundo lugar 750 y el tercer lugar 500 pesos, motivando así a los corredores a dar su máximo esfuerzo.

La carrera contará con todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de los participantes.