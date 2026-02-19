Con el objetivo de promover la inclusión y brindar espacios dignos para la participación deportiva de niñas, niños y jóvenes con discapacidad, fue presentada la convocatoria de la decimosegunda edición de la carrera Igualdad para Todos en el Deporte Chiapas, a celebrarse el domingo 1 de marzo de 2026 en el parque de la Marimba de Tuxtla Gutiérrez.

El evento, totalmente gratuito, es organizado por Héctor Espinosa Valadez, quien funge como coordinador general, en coordinación con autoridades estatales y municipales, así como diversas instituciones que atienden a este sector de la población.

La competencia está dirigida a personas con discapacidad, contemplando las ramas femenil y varonil; no obstante, todos los “heats” serán mixtos, fomentando la integración y el respeto entre participantes.

Las actividades iniciarán desde las 6:30 horas con la entrega de kits en el parque de la Marimba. Posteriormente, de 7:30 a 8:00, darán las palabras de bienvenida y el banderazo de salida. Antes de las pruebas oficiales se llevará a cabo una carrera de exhibición con invitados especiales.

Las distancias contempladas son 50, 100, 200, 300, 500, mil y mil 500 metros. La meta estará ubicada sobre la avenida central, entre 8ª y 9ª Poniente, a un costado del parque de la Marimba. Los puntos de salida variarán de acuerdo con cada distancia, abarcando diferentes esquinas sobre la misma avenida y calles del primer cuadro de la ciudad.

Héctor Espinosa estuvo en el estudio de TVO Cuarto Poder e informó que la entrega de medallas se hará al término de cada “heat”, únicamente a los atletas que porten la playera alusiva al evento. Asimismo, precisó que cualquier situación no prevista en la convocatoria será resuelta por la organización.

Con esta iniciativa se busca consolidar un espacio donde el deporte sea una herramienta de igualdad, integración y desarrollo, reafirmando el compromiso de construir una sociedad más incluyente a través de la actividad física.