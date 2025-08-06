Carrera Ocelotes será benéfica: Marín

Con el objetivo de fortalecer la identidad universitaria, promover la activación física y recaudar fondos en beneficio de las y los atletas de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Siresu) alista la primera Carrera Ocelotes 2025, a celebrarse el próximo domingo 31 de agosto en las calles de Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista exclusiva, Rafael Marín Alfaro, responsable del área deportiva de la Unach y miembro del comité organizador, confirmó que la institución trabaja intensamente para brindar una experiencia segura, emocionante y con causa. “Queremos que esta primera edición sea inolvidable. Estamos invitando a toda la comunidad universitaria, pero también al público en general, porque lo más importante es correr por una buena causa: el desarrollo de nuestros atletas”, expresó.

La Carrera Ocelotes contará con tres distancias: 1.6, 5 y 10 kilómetros, en las categorías infantil (de 10 a 17 años), libre, comunidad universitaria y silla de ruedas (mixta). En todas las divisiones se garantiza una logística adecuada, con rutas delimitadas, seguridad y puntos de hidratación.

El banderazo de salida será a las 6:30 horas en las propias instalaciones de la Unach. Para la categoría infantil, la ruta saldrá desde el Comedor Universitario, recorriendo zonas como las facultades de Arquitectura, Ingeniería y Humanidades, el auditorio Los Constituyentes y el edificio de Lenguas, concluyendo el emblemático Monumento al Libro.

Los participantes de 5 km y 10 km saldrán precisamente desde ese monumento, recorrerán el bulevar Belisario Domínguez hasta el parque Bicentenario, desde donde los de 5 km retornarán, mientras que los de 10 km continuarán hasta el parque 5 de Mayo y regresarán al Campus 1 de la máxima casa de estudios.

Marín Alfaro resaltó que esta actividad no solo será un espacio de convivencia y fomento deportivo, sino también una forma concreta de apoyar a los representantes unachenses en competencias locales, regionales y nacionales. “Nuestros atletas necesitan respaldo. El fondo recaudado se usará para material, uniformes, traslados y todo lo que requieran en su formación. Esta es una oportunidad para que todos pongamos nuestro granito de arena”, agregó.

La inscripción tiene una cuota accesible y ofrece a cada competidor un kit con mochila, playera conmemorativa, número oficial, hidratación y acceso a los servicios médicos y de seguridad durante el recorrido. La entrega de kits será el sábado 30 de agosto, de 9:00 a 17:00 horas, en el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez de la Unach.

Se espera una participación nutrida y que familias enteras, deportistas, niños, jóvenes y adultos mayores se unan bajo un mismo propósito: correr por los Ocelotes.