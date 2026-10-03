Carrera por Naomi renueva causa solidaria

La solidaridad y el deporte volverán a caminar de la mano en Tuxtla Gutiérrez con la 5ª Carrera “Camina, trota o corre 5K”, que forma parte de la Campaña de Amor por Naomi; la justa atlética se realizará el sábado 31 de octubre, a partir de las 7:30 de la mañana, en el parque recreativo Caña Hueca de esta capital.

Como en sus ediciones precias, la competencia mantiene su carácter altruista y tiene como principal objetivo reunir recursos para apoyar los gastos de rehabilitación física y medicamentos de Naomi Brigitte Zárate Ambrocio.

La iniciativa surgió después de que la joven fuera sometida a delicadas intervenciones médicas derivadas de un tumor alojado en la glándula hipófisis, situación que dejó secuelas y dio origen a diversas acciones de recaudación impulsadas por su familia.

Bases e inscripciones

Para esta edición, la inscripción será a través de un donativo de 120 pesos y los primeros 200 corredores que crucen la meta con número oficial recibirán medalla conmemorativa, mientras que también se contempla playera y regalo especial.

La premiación será para las ramas varonil y femenil, con mil 500 pesos para el primer lugar, 750 para el segundo y 500 pesos para el tercero.

Las inscripciones y entrega de números se realizarán en las oficinas coordinación administrativa del Parque del Oriente, de lunes a viernes, en horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Finalmente, es oportuno mencionar que el evento es promovido con respaldo del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux) y que la rueda de prensa para la presentación oficial está programada para el 27 de octubre.