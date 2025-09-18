Carrera Tuchtlán 2025 rompe récord histórico

La Carrera Tuchtlán 2025 se prepara para hacer historia en Tuxtla Gutiérrez al registrar una cifra récord de más de 18 mil corredores inscritos, consolidándose como el evento atlético más grande de la capital chiapaneca. Este logro refleja el crecimiento del deporte y la pasión por el Atletismo en la región.

El próximo domingo 21 de septiembre, las calles de la ciudad se llenarán de color y energía desde las primeras horas del día. La cita será a las 7 de la mañana, teniendo como punto de partida el Monumento a Ángel Albino Corzo, ubicado en la intersección del bulevar Ángel Albino Corzo y la calzada Samuel León Brindis.

Con distancias de 5 y 10 kilómetros en categoría libre, tanto varonil como femenil, la Carrera Tuchtlán 2025 no solo reunirá a miles de corredores locales, sino también a participantes de distintos municipios y estados vecinos, quienes buscarán vivir una experiencia única en un evento que promueve la salud, la convivencia y el espíritu deportivo.

Incentivos

La magnitud del evento ha generado gran expectativa, ya que los primeros 7 mil corredores en completar su registro recibirán una playera conmemorativa, convirtiéndose en un recuerdo especial de esta edición histórica. Además, todos los competidores que crucen la meta recibirán medallas (hay 5 mil piezas destinadas para cada distancia.

La premiación en efectivo estará dirigida a los tres primeros lugares de cada categoría. En la distancia de 10 kilómetros, el primer puesto recibirá 10 mil pesos; el segundo, 7 mil, y el tercero, 5 mil, tanto en la rama varonil como en la femenil. Para la distancia de 5 kilómetros, los premios serán de 7 mil 500, 5 mil y 3 mil 500 pesos respectivamente.

Como incentivo adicional, los competidores que completen la ruta podrán participar en una espectacular rifa que incluye un automóvil, dos motocicletas y muchas sorpresas más, lo que añade emoción a una jornada que ya se perfila como inolvidable.

La Carrera Tuchtlán 2025 no solo marcará un récord de asistencia, sino que también se consolida como una plataforma que promueve la unión familiar y la práctica deportiva, con miles de corredores que demostrarán que Tuxtla Gutiérrez es una ciudad que late al ritmo del Atletismo.