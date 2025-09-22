Carrera Tuchtlán rompe récord de participación

Tuxtla Gutiérrez se vistió de fiesta la mañana de este domingo con la realización de la nueva edición de la Carrera Tuchtlán 2025, evento que reunió a más de 18 mil participantes, consolidándose como una de las competencias atléticas más importantes en el sureste mexicano. Desde muy temprano, corredores, familias y aficionados se dieron cita para ser parte de una jornada llena de energía, color y pasión por el deporte.

La salida tuvo lugar en el bulevar Belisario Domínguez, uno de los puntos más emblemáticos de la capital chiapaneca, mientras que la meta se ubicó en el parque recreativo Caña Hueca, donde miles de personas se congregaron para recibir a los atletas. El ambiente fue vibrante desde el arranque, con música, porras y un gran operativo de seguridad y logística que permitió el desarrollo de la justa sin contratiempos.

El primer disparo de salida se dio poco después de las 7:00 de la mañana, marcando el inicio de la prueba de 10 kilómetros, seguida minutos más tarde por la categoría de 5 kilómetros. Los corredores recorrieron avenidas principales, atravesando puntos icónicos de la ciudad mientras el público los alentaba a lo largo de todo el trayecto.

Primeros lugares

En la rama varonil de 10 kilómetros, el triunfo fue para el corredor Reynaldo Pacheco, quien se impuso con un tiempo de 29 minutos y 14 segundos, mostrando un ritmo impresionante desde los primeros kilómetros. El segundo lugar fue para Luis Guízar de Comitán, mientras que el tercer puesto lo ocupó Erick Salvador de Villaflores.

Por su parte, en la rama femenil de 10 kilómetros, la ganadora fue Fátima Mena, atleta de Comitán, quien cruzó la meta en 35 minutos y 12 segundos. Muy cerca de ella llegaron Ingrid Santiago y Yaneth Esobar, también de Tuxtla, quienes se quedaron con la segunda y tercera posición, respectivamente.

En la distancia de 5 kilómetros, la competencia fue igual de emocionante. En la rama varonil, Jonathan Sánchez, joven corredor de 19 años originario de Tuxtla, sorprendió a propios y extraños al llevarse la victoria con un tiempo de 15 minutos y 04 segundos, seguido por Rey Guízar y Javier Alonso de la Cruz, ambos de la capital chiapaneca.

Mientras tanto, en la rama femenil de los 5 kilómetros, la tuxtleca Abigail Victoriano se consagró campeona con un registro de 18 minutos y 20 segundos. El segundo lugar fue para Karla Escobar de Chiapa de Corzo y el tercero para Gabriela González de Berriozábal, quienes protagonizaron un cierre emocionante ante los aplausos de la multitud.

Ambiente festivo

La meta en Caña Hueca se convirtió en un verdadero festival deportivo y familiar, con música en vivo, puestos de hidratación, zonas de recuperación para los corredores y diversas actividades recreativas. El ambiente fue de celebración total, destacando el entusiasmo de los participantes, muchos de los cuales corrieron disfrazados, con banderas o en grupos que promovieron causas sociales.