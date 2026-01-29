Casanova destaca el gran momento de Lechuzas

Lechuzas UPGCH mantiene su paso firme en la Liga TDP al llegar a 43 puntos en 17 jornadas (con un duelo pendiente), refrendando una semana más el liderato del grupo 2 tras su reciente triunfo de 3-0 sobre Alebrijes de Oaxaca.

El resultado más reciente le permitió colocarse como el sexto mejor equipo del país, de entre 240 clubes en contienda, y reforzó las aspiraciones del conjunto chiapaneco, que se consolida como uno de los principales candidatos al título gracias a su regularidad y solidez tanto en casa como de visitante, según considera el director deportivo de Lechuzas, Miguel Ángel Casanova Díaz.

El dirigente destacó el desempeño colectivo y la actitud mostrada por sus jugadores, especialmente en un partido disputado bajo condiciones climáticas exigentes y ante un cuadro que se defendió bien.

“Contentos por volver a ganar. El equipo sigue demostrando su poderío. Empezamos de menos a más en un día soleado y con mucho calor, pero se sacó un resultado contundente que nos permite seguir en ascenso rumbo a una Liguilla histórica”, señaló.

De igual forma, subrayó la importancia de mantener la fortaleza como local en el estadio Flor de Sospó, así como de sostener al equipo en los primeros lugares de la clasificación, situación que —dijo— genera confianza y motiva a redoblar esfuerzos en el trabajo diario para los próximos compromisos.

Mentalidad y humildad

Casanova Díaz remarcó también el llamado permanente a la humildad y a no confiarse, ya que los rivales suelen cerrar espacios y obligan a Lechuzas a tener paciencia y precisión para abrir los encuentros.

“Hoy no cometimos errores defensivos, volvimos a dejar el cero y aparecieron jugadores clave: anotó el goleador Daniel Cruz, Mauricio Abad también se hizo presente, ‘Coita’ (López) hizo un gran trabajo en medio campo y el equipo se mostró equilibrado. Tenemos un plantel compacto que aspira a cosas grandes”, afirmó.

Asimismo, agradeció el respaldo de la afición, que asistió al estadio pese a las altas temperaturas, y reiteró el objetivo de consolidar a Lechuzas como una escuadra protagonista en la Liga TDP.

Para concluir, adelantó que el próximo compromiso, programado para el domingo 1 de febrero frente a Chifut, será un duelo exigente ante un rival aguerrido. “Tenemos que ser inteligentes, pacientes y saber aprovechar la jugada clave para poder sumar”, concluyó.