Casanova impulsa a Lechuzas a volar alto

Con el objetivo de armar un equipo protagonista, que aspire al título y el ascenso, Miguel Ángel Casanova, director deportivo de Lechuzas UPGCH, se plantea el primer objetivo de la Temporada 25-26 de la Liga TDP: cerrar como líderes del grupo 2 en la primera vuelta y dentro del Top-5 nacional.

Esto fue lo que expuso en su visita al estudio de TVO de Cuarto Poder, y resaltó que, de alcanzar estos objetivos, se añaden dos recompensas importantes: la primera es clasificar a la Copa Conecta que se disputa entre clubes de la Liga Premier y de la Tercera División; y la otra, que el cuerpo técnico de Lechuzas, formado por Víctor León Ramírez y Carlos “Cuba” Ruiz, se ganaría del derecho de ser el que dirija a la Selección Sureste en el Torneo de Sol, que también se juega a inicios del próximo año.

Cruz Azul, rival determinante

Pero, para lograr todo lo anterior —explicó— será vital el juego de este miércoles ante Cruz Azul Lagunas, rival al que recibe en el estadio Flor del Sospó, a las 15:00 horas.

Lechuzas llega a este compromiso aplazado de la fecha 1 en calidad de líder del grupo 2, con 34 puntos, mientras que los cementeros aparecen en segundo con 33, por lo que además se espera un encuentro de alto nivel.

“Cruz Azul es un equipo muy bien armado, que siempre ha estado en los primeros lugares. Es una institución que tiene el respaldo de una primera división, y Lechuzas está haciendo el mejor torneo de su historia. Va a ser un partidazo porque los dos equipos están en la parte alta del grupo”, opinó.

De igual forma, aseguró que más que presión, hay motivación para los jugadores de Lechuzas, que tienen como objetivo el ascenso, respaldados por un buen juego de conjunto y aspirando a ganar cada duelo que afrontan.

“Es el último partido del año de local, tiene un sabor especial y la cereza en el pastel a lo hecho hasta ahora es ganarle al Cruz Azul, eso siempre viste, y más si el ganarle te da la clasificación automática a un par de torneos y el liderato en una tabla a nivel nacional, en la cual Chiapas está levantando la mano con el equipo de Lechuzas”, añadió.

Finalmente, reiteró la invitación a los aficionados a asistir al encuentro para apoyar a los jóvenes chiapanecos y disfrutar un buen espectáculo.