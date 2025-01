Casi 70 futbolistas captados en visorías

La captación de casi 70 jugadores de las Talento Chiapas categorías 2010, 2011 y 2012 fue el resultado de la primera etapa de trabajos de Talento Chiapas, realizados el fin de semana en el estadio Flor del Sospó y el parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

Esto fue dado a conocer por el Instituto del Deporte (Indeporte) de Chiapas, tras lograr reunir a 300 niñas, niños y jóvenes durante dos días de actividades encabezadas por el exfutbolista colombiano Franco Arizala, apoyado por entrenadores y formadores como Marcos Valverde, Jonathan Cruz, Gustavo Jiménez, Bernardo Coutiño y Santiago Altamira.

Los cientos de deportistas, reunidos con la ilusión de mostrar su talento con el balón y ser seleccionados por el cuerpo técnico, participaron en partidos interescuadras, durante los cuales fueron observados detenidamente en su calidad técnica, control de balón y visión de juego.

Al final de las acciones fueron 53 niños y 15 niñas quienes superaron este primer filtro y que serán llamados en la próxima fecha para trabajos más específicos.

Es oportuno mencionar que no solo se dieron cita jugadores de diferentes colonias de Tuxtla Gutiérrez, pues también se contó con otros provenientes de Copainalá, Chicoasén, La Concordia, Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata, Cintalapa, Berriozábal, Mezcalapa y Ocozocoautla.

“Queremos agradecerle a todos los que vinieron ayer y hoy. Hemos seleccionado algunos de ustedes; los que el día de hoy no estén en la lista no se desanimen, no bajen la guardia y sigan trabajando porque así es el Futbol, trabajar y trabajar. No agachen la cabeza, y mantengan sus sueños en sus clubes para que los cumplan”, expresó Arizala al dar a conocer los nombres de los seleccionados.

Para concluir, reiteró que luego de esta primera etapa de trabajos en la capital, Talento Chiapas tendrá como siguiente destino la ciudad de Tapachula, los días 21 y 22 de febrero, y se anunció una segunda oportunidad para los días 18 y 19 de julio, ambas en la sede del estadio Olímpico.

Añadió que también se realizará doble visita a Tonalá: 21 y 22 de marzo, además de 19 y 20 de septiembre, en el estadio municipal. En tanto que para Comitán de Domínguez se contempla 11 y 12 de abril, así como 17 y 18 de octubre, en la unidad deportiva municipal.

Quienes deseen inscribirse para las próximas fechas pueden hacerlo vía Whatsapp al teléfono 9617623745.