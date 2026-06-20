Cayuco FC frena paso invicto del líder

En un duelo que podría calificarse como una final adelantada —al enfrentar a los dos primeros lugares de la clasificación—,Cayucos dio la sorpresa al vencer a Ice Cars por marcador de 4-3. El encuentro fue parte de la jornada de partidos pendientes del Torneo Héroes Bonampak, celebrada en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Giovany Ramírez estuvo en plan imparable para el equipo de Cayuco FC, anotando los cuatro goles que les dieron la victoria a los suyos, en tanto que su adversario descontó a través de Brandon Barrios, Marcos Santiago y Octavio Vázquez.

De esta manera el cuadro motorizado vio terminada una racha de 14 partidos sin conocer la derrota, aunque se mantiene firme en el primer lugar de la clasificación general con 41 puntos, mientras que su rival logró recortarle algo de distancia al llegar a 34 unidades y afianzarse en segunda.

Otro choque que sacó chispas fue el que Águilas FC ganó por espectacular marcador de 8-7 frente al representativo de Ambulancias Colibrí FC.

Leonardo Hernández firmó otra gran actuación por las Águilas al anotar seis goles. Jorge Aguilar completó la cuenta con un doblete. Del lado opuesto destacó Luis Abarca con un “hat-trick”. Flavio Pérez y Aldair Cervantes aportaron dos tantos cada uno.

También sorprendió el triunfo de Santos FC por contundentes 8-4 sobre Real Brasil. Eduard Álvarez se despachó con la cuchara grande al marcar cinco dianas; Humberto García hizo otro par, y con un gol cerró la cuenta Brayan Morales. Por el cuadro brasileño anotaron Cristian Hernández (2), Alex González y Marcos Torres.

Triunfos contundentes

También con una victoria abultada figuró el AC Milan al propinarle un 6-1 a su similar de Santa Cruz. Ángel y Armando Hernández marcaron sendos dobletes, mientras que Gabriel Ruiz y Juan Montiel completaron la cuenta. El de la honra de su rival lo hizo Axel Pérez.

De igual manera, Rayados Diarios FC se impuso por 6-1 al Mamitas Chiapas, con triplete de José Molina, doblete de Juan Guillén y un tanto más de Javier Díaz. Por su adversario descontó Alan Escobar.

Default

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, decretó un par de triunfos en la mesa (3-0) para las escuadras de La Bandita y Deportivo Enbe, cuyos rivales no se presentaron en tiempo y forma al compromiso.