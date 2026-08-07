Cayuco FC remonta y está en semifinales

De la mano de un inspirado Carlos Ocaña, Cayuco FC obtuvo el boleto a semifinales del Torneo Héroes Bonampak, superando por global de 9-6 a su similar del AC Milán, en duelo celebrado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Se trató de una de las series de cuartos de final que prometían mayor dramatismo, lo cual se hizo más que patente en el partido de ida, que terminó en un cerrado 2-1 a favor del AC Milán.

En la vuelta, Cayuco FC se desató a la ofensiva, con Ocaña liderando el ataque con cuatro anotaciones, mientras que Giovani Ramírez puso un doblete, y con un tanto figuraron Óscar Solís y Víctor Álvarez.

El AC Milán no pudo mantenerse a la altura de su rival y solo consiguió marcar a través de Fabriel Ruiz (2), Andrés Hernández y Ángel González.

Águilas remonta

Una definición más cerrada se vivió en el cruce entre Águilas FC y Aston Villa, cuarto y quinto lugar de la campaña regular, que en la ida terminaron con un tenso 3-2 a favor de estos últimos.

Para la vuelta, Aston Villa tenía para sellar su pasaporte a semifinales con empatar por cualquier marcador, pero Águilas FC logró despertar a tiempo en un encuentro que parecía escapársele de las manos.

Aston Villa había anotado tres goles importantes con Alex Molina, Brayan Hernández y Alex Robles, pero Leonardo Hernández guió a los emplumados con un par de dianas, sumadas a los tantos de Wercelin Palacios, Eulises Arrazate, Mauricio Hernández y Óscar Espinosa.

De esta forma consiguieron imponerse en la serie por global de 8-6.

Las otras definiciones

El conjunto líder de la campaña, Ice Cars FC, avanzó a semifinales con una victoria de 11-2 sobre Rayados Diarios FC global. En la ida, los motorizados se impusieron por 8-2, y en la vuelta ganaron default (3-0), para llevarse el boleto sin necesidad de jugar el segundo partido.

De igual forma, Santos FC pasó a semifinales con el triunfo en el duelo de ida por contundente 13-3 sobre Deportivo Enbe, aplicando el criterio de diferencia de goles, por lo que no fue necesario disputar la vuelta.

Encuentros

De acuerdo con la posición que tuvieron en la fase regular, el superlíder, Ice Cars FC, tendrá como rival en semifinales al conjunto de Águilas FC, que terminó en cuarto, en tanto que Cayuco FC (segundo) se medirá con Santos FC (tercero), en otro compromiso que promete ser electrizante.

En breve, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, dará a conocer los horarios de los encuentros a celebrarse el domingo 9 de agosto.