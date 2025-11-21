Cayuco y Leyendas FC toman ventaja

Las escuadras de Chamacos Cayuco y Leyendas FC dieron un paso adelante rumbo al objetivo de llegar a la final del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, al lograr una importante ventaja en los duelos de ida celebrados en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente de esta capital.

En el caso de Chamacos Cayuco, hizo válidos los pronósticos a su favor, ya que como líderes de la fase regular, son los primeros sembrados para el título y así lo reflejaron en la semifinal de ida al propinarle un contundente 4-1 al cuadro de Abuelos FC.

La victoria se construyó con doblete de Víctor Álvarez, además de los tantos de Erick Estrada y Gabriel de Paz, mientras que por su rival descontó Kevin Ovilla, para dejar viva una ligera esperanza rumbo a la vuelta.

Leyendas, con paso fuerte

En la otra semifinal, Leyendas FC también confirmó su condición de segundo favorito a llegar a la final, luego de haber sido sublíder durante la fase regular del torneo.

Para su juego de ida de las semifinales, impuso condiciones y se llevó el triunfo por contundente 4-1 sobre Scrapy FC, con brillante actuación de David Farrera, autor de un “hat-trick”, mientras que Cristian Abarca completó la cuenta. El gol de la esperanza del rival lo consiguió Josué Balcázar.

De esta forma, tanto Chamacos Cayuco como Leyendas FC llegarán al encuentro de vuelta con una cómoda ventaja para finiquitar la serie, pudiendo perder incluso hasta por dos goles de diferencia para avanzar al partido de campeonato.

Es oportuno mencionar que la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, anunció que los juegos de vuelta se efectuarán hasta el sábado 29 de noviembre, por lo que este fin de semana tendrán un receso en las acciones de la Liguilla.

Torneo de Copa con goleadas

En el torneo alterno, Deportivo Rayo y Galácticos FC tomaron también importante ventaja al golear a sus respectivos adversarios, y con ello tienen pie y medio en el duelo final por el título de consolación.

El partido más espectacular fue en el que Galácticos FC venció por 9-5 al Rayo Vallecano. Cristian Hernández se despachó con la cuchara grande al anotar cinco dianas, Damián Velasco puso un doblete, Eli Juárez hizo otro y el rival sufrió un autogol. Los cuatro tantos a favor del Rayo Vallecano fueron obra de Hugo Mayorga, Gio Hernández, Alexander Ríos, William Sánchez y Ángel Hernández.

En la otra semifinal, Deportivo Rayo sorpresivamente goleó por 8-4 al favorito, Cañoneros FC, para también colocarse a tiro de piedra de disputar la gran final.