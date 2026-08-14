Cecilia López sube al podio en Chetumal

El Atletismo chiapaneco volvió a destacar fuera del estado durante el Medio Maratón Chetumal 2026, competencia que reunió a alrededor de mil 500 corredores provenientes de diferentes entidades del país y de siete naciones.

Entre los representantes de Chiapas destacó Cecilia López Álvarez, integrante del Club Carmelitas, quien consiguió el primer lugar de la categoría libre en la distancia de 21 kilómetros, con un tiempo de 1 hora, 42 minutos y 54 segundos.

La corredora chiapaneca subió al podio después de completar el recorrido que tuvo como salida y meta el Parque del Pescador y que llevó a los participantes por diferentes puntos de Chetumal, incluyendo el bulevar Bahía, El Arenal y el Barrio Mágico.

López Álvarez encabezó la clasificación de su categoría, superando a Bibiana Bautista, quien registró 1:48:44, y a Hana Maribel Ovando, tercera con tiempo de 1:57:33. Otro de los chiapanecos que tuvo una destacada actuación fue el ultramaratonista Óscar de los Santos Domínguez, “4 Pilas 100K”, representante del Club Trotamundos de Chiapas, quien concluyó en la cuarta posición de la categoría Veteranos.

De los Santos completó los 21 kilómetros con un registro de 1 hora, 42 minutos y 54 segundos, colocándose cerca de los primeros lugares de su división. También participó Wilber Gurgua Morales, integrante del Club Carmelitas, quien tuvo una actuación decorosa en la competencia y se sumó a la representación chiapaneca en territorio quintanarroense.

Reto

Los corredores coincidieron en que, pese a las condiciones de altas temperaturas que enfrentaron durante el recorrido, lograron cumplir con los objetivos establecidos para la competencia y se mostraron satisfechos con los resultados.

De vuelta a casa

Tras concluir su participación, los atletas regresaron a Tuxtla Gutiérrez y retomaron sus entrenamientos habituales en las instalaciones de Caña Hueca, donde continuaron con su preparación.

El regreso a los entrenamientos tiene como objetivo mantener el ritmo competitivo, de cara a los próximos compromisos que tendrán tanto dentro del estado como en eventos de carácter nacional.

Para Cecilia López, el triunfo en Chetumal representa además una nueva actuación destacada fuera de Chiapas, mientras que para Óscar de los Santos y Wilber Gurgua significó una oportunidad para continuar sumando experiencia y kilómetros en competencias de fondo.

Con la participación de los tres corredores, Chiapas volvió a tener presencia en una justa que contó con exponentes nacionales e internacionales, fortaleciendo la representación del estado en el Atletismo de ruta.