Cefor Campestre avanza a semifinales

Los cuartos de final de la Liga Tuchtlán en la categoría Infantil Menor ofrecieron un duelo lleno de emociones, tensión y un cierre dramático en el campo de Caña Hueca, donde Cefor Campestre logró su pase a las semifinales tras vencer 2-1 a Club Necaxa en los últimos instantes del encuentro, en un partido que mantuvo a la afición al filo de la butaca.

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron intensidad en cada sector del terreno de juego, conscientes de lo que estaba en juego en esta fase decisiva del torneo. El ritmo fue parejo durante los primeros minutos, con llegadas en ambas porterías y una lucha constante en medio campo por el control del balón.

Primer gol

Cefor Campestre logró abrir el marcador gracias a la inspiración de Mateo Oliverio, quien aprovechó una desatención defensiva para definir con precisión y colocar el 1-0 que encendió el ánimo de su equipo. El tanto obligó a Necaxa a adelantar líneas en busca del empate, generando mayor dinámica ofensiva en el encuentro.

Empate

La respuesta del conjunto necaxista no tardó en llegar. En una jugada bien elaborada, Thiago apareció para empatar el partido 1-1, resultado que devolvió la esperanza al equipo rojiblanco y encendió la ilusión de la afición que se hizo presente en las gradas del campo de Caña Hueca.

Con el empate, el partido se volvió aún más cerrado. Ambos equipos cuidaron cada balón, evitando errores en zona baja y buscando espacios que pudieran marcar la diferencia en un duelo que ya se perfilaba para definirse por detalles mínimos.

Cuando todo indicaba que el compromiso se extendería hacia un cierre dramático sin emociones claras, apareció nuevamente Mateo Oliverio como figura determinante del encuentro. En los últimos minutos del partido, el atacante firmó su doblete y colocó el 2-1 definitivo que desató la celebración del conjunto de Cefor Campestre.

El tanto cayó como un golpe definitivo para Necaxa, que había luchado intensamente durante todo el encuentro, pero no logró sostener el empate en el cierre del compromiso, quedándose a un paso de las semifinales en esta categoría Infantil Menor.

Con este resultado, Cefor Campestre avanza con autoridad y dramatismo a la siguiente fase de la Liga Tuchtlán, demostrando carácter en los momentos decisivos y capacidad para resolver partidos cerrados en instancias de eliminación directa.