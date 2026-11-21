En un ambiente de convivencia y alegría, la escuela primaria Juan Escutia llevó a cabo una activación familiar con motivo del 116º aniversario de la Revolución mexicana, organizada para fomentar la actividad física y generar conciencia entre los pequeños y sus padres sobre la importancia de mantener hábitos saludables.

La jornada reunió a estudiantes y familiares, quienes respondieron a la convocatoria de la institución para compartir una mañana diferente, en la que el deporte, la recreación y la integración fueron los protagonistas.

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Las acciones comenzaron con un mensaje de bienvenida del director del plantel, Luis Enrique Santiago Anza, quien agradeció la presencia de las familias y reconoció su disposición para formar parte de esta iniciativa, subrayando la importancia de involucrarse en las actividades escolares y acompañar a los niños en su desarrollo.

Posteriormente se dio paso a una activación física en la que participaron padres e hijos, quienes llenaron de entusiasmo las instalaciones escolares. Uno de los aspectos más llamativos fue la vestimenta de los asistentes, pues varios pequeños y adultos portaron prendas en verde, blanco y rojo, alusivos a la conmemoración.

Una vez concluida esta primera dinámica, los participantes salieron de las instalaciones para disfrutar una caminata recreativa. Durante el recorrido, las familias tuvieron la oportunidad de mantenerse activas y compartir un momento de convivencia, reforzando el mensaje de que el ejercicio también puede convertirse en algo cotidiano y divertido.

Carrera de botargas

De regreso al plantel, la programación continuó con una de las pruebas que más expectativa generó entre los asistentes: la carrera de botargas, en la que los padres fueron los encargados de buscar la victoria. Entre risas, porras y momentos de diversión, demostraron que la actividad física no tiene que estar relacionada con la competencia formal.

Los juegos populares cerraron la jornada en las instalaciones escolares, recuperando dinámicas tradicionales que permitieron la participación de chicos y grandes, además de fortalecer la convivencia entre las familias que se dieron cita. El profesor Hugo Alberto Salinas encabezó la organización de este evento que combinó ejercicio, recreación y formación, aprovechando una fecha histórica para promover valores como la unión y el compañerismo.

De esta manera, la primaria Juan Escutia conmemoró el aniversario de la Revolución mexicana mediante una propuesta que involucró a toda su comunidad educativa, recordando que la formación de los niños también se fortalece fuera de las aulas, con el acompañamiento de sus familias y la práctica de actividades que contribuyen a su bienestar.