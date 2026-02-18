Celebra Tiger Gym evento a beneficio

Con la participación de más de 60 atletas de Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa y Berriozábal, la academia organizó con éxito el Sparring con Causa, iniciativa destinada a apoyar a los peleadores chiapanecos Diego Alberto “Tigre” Muñiz y Santiago Macías “Cangrejo” Ramírez, quienes representarán a México en el 21° Campeonato Mundial de Muay Thai de la World Muay Thai Federation (WMF).

El certamen se llevó a cabo en el marco del Día del Amor y la Amistad, y las batallas se desarrollaron en el ring instalado en Tiger Gym, donde se dieron cita padres de familia, amigos y aficionados a las Artes Marciales para respaldar a los competidores y hacer su donativo.

El encuentro reunió a peleadores de las categorías infantil, juvenil y adultos, en ambas ramas, quienes demostraron habilidades técnicas, fortaleza física y disciplina en más de 30 combates disputados a lo largo de la jornada.

El “head coach” de la academia organizadora, Hamit Hernández Escobar, destacó que además de cumplir el objetivo de recaudar fondos para los seleccionados nacionales, el evento fortaleció la convivencia entre maestros y alumnos de distintas escuelas. “Se logró un ambiente de unidad y se mostró el excelente nivel técnico y competitivo de los atletas chiapanecos”, aseguró.

Por otra parte, comentó que en Chiapas el Muay Thai se trabaja de manera coordinada entre entrenadores, incluido el “coach” Ignacio Pazos, en la preparación de Muñiz y Ramírez rumbo al compromiso internacional.

Finalmente, expresó su deseo de que Sparring con Causa se convierta en un parteaguas para fomentar una cultura de respaldo a los atletas y entrenadores que representan al estado y a México en competencias nacionales e internacionales, además de elevar el nivel técnico de los practicantes.