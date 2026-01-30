Celebra Uniflag intensa jornada de amistosos

Con duelos en las categorías open (libre) y TNT (Torneo Nuevos Talentos), la Liga Uniflag celebró una productiva jornada de partidos amistosos rumbo a su Temporada 2026. Los encuentros se llevaron a cabo en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

Unicach

En lo que corresponde al sector open mixto, el representativo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas logró una victoria sólida de 22-12 frente al cuadro de Borregos Jr., mientras que Toros Jr. superó a Power Puff por marcador de 18-12, en un partido parejo y muy disputado, pese a ser solo un duelo de preparación.

La jornada continuó con más actividad mixta, en la que Toros se llevó un triunfo de 32-0 ante Wild Rabbits.

Acción de damas y mixto

En lo que respecta al campeonato open femenil, el cuadro de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) derrotó por 13-6 a Power Puff, en tanto que en el TNT Mixto, el conjunto de Ocelotes Blancos debutó con autoridad al vencer por 20-0 a MG Team.

El cierre de la jornada de preparación se dio con el choque de open varonil, en el que Toros volvió a imponerse, esta vez por 18-12, ante la Unicach. Estos encuentros permitieron a los equipos ir soltando las piernas tras el largo receso invernal, además de afinar detalles en su estrategia, evaluar planteles y empezar a tomar ritmo competitivo, en el proceso de reactivación de la Liga Uniflag rumbo al inicio oficial de la temporada 2026.