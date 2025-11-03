Celebran 1ª Copa Chiapas de Curso Corto

Con éxito se llevó a cabo la 1ª Copa Chiapas de Curso Corto, evento selectivo para el Campeonato Nacional de Natación que tendrá lugar del 17 al 22 de diciembre en el estado de Nuevo León. La sede del certamen estatal fue la alberca del centro de entrenamiento del Club Deportivo El Delfín.

El torneo acuático fue avalado por la Asociación Deportiva de Natación y Natación en Aguas Abiertas y contó con la participación de 188 sirenas y tritones.

Fue inaugurada por Kathleen Bárbara Altúzar Galindo, directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, en compañía de Amanda Lily Anzueto Moguel, presidenta de la delegación Chiapas de Natación, así como Blanca Bringas Rincón, vicepresidenta de la misma agrupación, además de otros dirigentes y representantes de los clubes: Acuática Master Center, Acuática Villaflores, Aquática Guerreros, Axolotes Fit and Go, Control Total Ocosingo, El Delfín de Chiapas, Isurus Villaflore, Janitzio Comalapa, Lechuzas UPGCH y Mantarrayas.

Intenso fin de semana

Mientras la mayoría de las personas se dedicaron a las actividades del Día de Muertos, sirenas y tritones demostraron su compromiso con su deporte, participando a lo largo de las cuatro sesiones realizadas del 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.

Compitieron atletas desde categorías infantiles, juveniles y adultos y en la sumatoria final de puntos, El Delfín logró el primer lugar por equipos con 2 mil 457, seguido en 2º lugar por la Acuática Master Center con mil 605 y en 3º el equipo de Axolotes Fit and Go, con 412 unidades.

Los más destacados

A nivel individual fueron seis nadadores los que recibieron un reconocimiento por liderar la tabla de puntos FINA: en la categoría 17-18 años, Ariadna Sarmiento Monzón (584 puntos) y Pablo Alfaro Rodríguez (567); en la división de 15-16 años fueron para Ian de la Rosa Cruz (564) y Renatta Palacios Martínez (515). Finalmente, en 13-14 años fueron destacados Evann Pérez López (491) y Alexia Nandayapa Vidal (476).