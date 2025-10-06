Celebran 3ª Carrera Lucha Contra el Cáncer

Tuxtla Gutiérrez vivió una jornada llena de emoción, energía y solidaridad con la realización de la 3.ª Carrera “Lucha Contra el Cáncer de Mama”, evento que tuvo como escenario el circuito Tuchtlán y fue organizado por la asociación civil Guerreras con Fe y Esperanza.

Desde muy temprano, familias enteras, corredores recreativos, clubes deportivos y agrupaciones solidarias se dieron cita para participar en esta justa que tuvo como propósito promover la prevención, el autocuidado y la conciencia sobre el cáncer de mama. El color rosa inundó el recorrido, convirtiéndose en símbolo de esperanza, fortaleza y unión entre los asistentes.

El ambiente se caracterizó por la alegría de los participantes, quienes con camisetas alusivas al evento y carteles de apoyo, transformaron el circuito en una verdadera fiesta deportiva. La convocatoria logró reunir a atletas de diferentes edades y niveles, demostrando que el deporte puede ser una poderosa herramienta de sensibilización social.

Posiciones

En el aspecto competitivo, la rama varonil tuvo como gran vencedor a Brian Vázquez Pérez, quien cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 19 minutos y 55 segundos. Con un paso firme y constante, logró mantener la ventaja en los últimos metros para quedarse con el triunfo. El segundo sitio fue para Joel Rodrigo Morales, que detuvo el cronómetro en 21’05”, mientras que Manuel Sánchez Hernández completó el podio con una marca de 23’04”.

Por su parte, en la rama femenil la ganadora absoluta fue Gabriela López, quien impuso su ritmo desde el arranque y finalizó con un tiempo de 24 minutos y 50 segundos. Muy cerca llegó Aurora del Rosario González, que obtuvo el segundo lugar con 24’56”, y en la tercera posición se ubicó Cristina Velazco Fajardo, con un registro de 27’45”.

Más allá de los resultados, la carrera destacó por su mensaje de esperanza y fortaleza. La asociación “Guerreras con Fe y Esperanza” subrayó que el principal objetivo del evento es fomentar la cultura de la autoexploración y la detección oportuna del cáncer de mama, promoviendo la importancia de acudir a revisiones médicas periódicas y mantener hábitos saludables.

Apoyo a la carrera

El evento contó con el respaldo de Clinimed y diversas instituciones locales que se sumaron para garantizar la seguridad, hidratación y logística de los corredores. Además, se instalaron módulos informativos sobre prevención, lo que permitió combinar el ejercicio con la educación en salud.

Al finalizar la carrera, se llevó a cabo la premiación simbólica para los ganadores, pero el reconocimiento principal fue para todos los participantes que, con su presencia, refrendaron su compromiso con la lucha contra esta enfermedad. Entre aplausos, música y mensajes de aliento, se vivió un cierre emotivo que reflejó el espíritu solidario de la comunidad tuxtleca.