Celebran al talento, logros y trayectoria

El club deportivo El Delfín de Chiapas celebró su tradicional Gala de Premiación, esta vez dedicada a lo mejor de la Temporada 2025-2026 de la natación, en una velada que reunió a nadadores, entrenadores, colaboradores y familias para reconocer los resultados deportivos y las trayectorias más destacadas de la institución; la sede fue el Auditorio del Centro Cultural Jaime Sabines.

La premiación arrancó con mensaje de bienvenida a cargo de la presidenta del club, Mónica Anzueto Moguel, para luego dar paso a la entrega de diplomas a los deportistas infantiles que compitieron en eventos estatales y en la Copa Maya 2026, así como a nadadores Máster, juveniles y seleccionados que participaron en nacionales de alberca y aguas abiertas.

Premios especiales

También se distinguió la dedicación del personal del club, con placas especiales para Flor de María Gutiérrez Martínez y Marisol Tosqui Gómez, por cumplir una década de servicio. Otro reconocimiento significativo fue para la familia Sánchez Ponce, por sus 20 años de pertenencia a El Delfín, cuya distinción recibieron Nora Emperatriz Ponce Zavala y su hijo Miguel Sánchez Ponce.

El momento más álgido fue durante la entrega de placas a los atletas más destacados en competencias nacionales, entre ellos Elsa Genoveva Albores Bautista, Rodrigo Escobar Cruz, Ian de la Rosa Cruz, Maximiliano Domínguez García, Evann Andrés Pérez López, Ana Paola Cáceres Nangusé y Ariadna Sarmiento Monzón, quienes representaron a Chiapas en la Olimpiada Nacional Conade 2026 y sobresalieron en distintos campeonatos.

La celebración concluyó con un emotivo mensaje de la profesora Lily Anzueto Moguel y la tradicional porra de El Delfín que hizo retumbar el recinto.