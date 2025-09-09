Celebran amor por México en la alberca

El equipo Águilas Patriotas se proclamó campeón del 25° Festival de Relevos Fiestas Patrias, tradicional certamen acuático de relevos que organiza el club deportivo El Delfín de Chiapas. En esta ocasión contó con la participación de 82 nadadores, quienes a máxima velocidad surcaron la alberca de 25 metros del Centro de Entrenamiento.

Colorido y diversión

El evento es organizado por el club con el objetivo de promover valores como el manejo de la actitud, mantener la calma y concentración aún con resultados adversos, entusiasmo, fervor patrio y el trabajo en equipo.

Los aspirantes a estar en este certamen tuvieron que competir una semana antes en el torneo A Toda Velocidad, en le que dieron marcas para cada uno de los estilos, logrando así mantener un alto nivel.

Antes del arranque de las pruebas, se puso de manifiesto el orgullo de ser mexicanos con el desfile inaugural, en el que algunos competidores asistieron caracterizados, prevaleciendo los colores verde, blanco y rojo del lábaro patrio. Asimismo, el torneo abrió con el tradicional concurso de porras, en el que los atletas dieron cuenta de su versatilidad y originalidad.

Torneo competitivo

La actividad constó de una hora de competencias en la alberca, tiempo en el que se efectuaron cinco pruebas de relevos y se obtuvo como primer lugar al equipo Águilas Patriotas, quienes lograron 70 unidades, además de llevarse la victoria en el estilo Combinado.

El equipo campeón estuvo integrado por Omar Flores Mena, Kenan Gutiérrez Hernández, José Flandes Arizmendi, Regina Escobar Cruz, Renata Molina Flores, Rosa Elvira Hernández Escobar, Romelia Liévano Gutiérrez, Marisol Camas Vidal, Ismael Jiménez Natarén, Keira Rivera Salinas, Carolina López Rosales, Ian Alejandro Montiel Huerta, Valeria Flores Marcelin y Luis Felipe Cartagena Zenteno.

El segundo lugar fue para Los Tamales Acuáticos, que obtuvo una cosecha de 60 puntos y ganó las pruebas de mariposa y dorso. En tercero figuró Legado de Nuestros Héroes con 58 unidades, llevándose el premio a la mejor porra por su original composición.

En el cuarto puesto se colocaron Los Insurgentes con 55 puntos y ganadores del relevo de crol; en quinto se ubicó Delfines Aztecas con 44 puntos, y en sexto, Remolino Patrio, con 39, siendo estos últimos los ganadores del relevo de pecho.

Una vez finalizadas las acciones en la alberca, todos los participantes pasaron al podio de ganadores para recibir su medalla conmemorativa y “souvenir” como premio a su esfuerzo.