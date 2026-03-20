Celebran Asamblea Estatal en Tuxtla

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affech) celebrará su Asamblea General Ordinaria 2026, este viernes en las instalaciones del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez.

La reunión, que se lleva a cabo de conformidad con la normativa que estarces la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF), que dirige Francisco Cabezas Gutiérrez, está programada para iniciar a las 11:00 horas, estableciendo primeramente el quorum para su instalación y luego dar paso al informe de actividades del presidente de la agrupación estatal, Jorge Jiménez Argüello.

Además de presentar estados patrimoniales y presupuestales de la organización, Jiménez Argüello dará a conocer el programa operativo anual y atender asuntos de interés de los agremiados.

Es importante mencionar que a la Asamblea General Ordinaria podrán asistir hasta dos delegados por cada club o gimnasio, afiliados a la Affech y que estén al corriendo con sus obligaciones estatutarias, acreditando también su inscripción en el Sistema de Registro Deportivo de la Federación (Sirefe).

Próximas actividades

Después de la reunión para los de pantalón largo, la acción en la tarima regresa el 28 de marzo con el primer Campeonato Estatal Abierto Rey Pakal 2026, a efectuarse en el municipio de Palenque.

En tanto que para el 11 de abril está contemplado el 9º Campeonato Estatal y Abierto Mr. y Miss Coliseo 2026, en San Cristóbal de Las Casas.