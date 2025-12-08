Celebran Competencia Virtual de Aguas Abiertas

Sirenas y tritones pertenecientes al club deportivo El Delfín completaron las pruebas correspondientes a la Competencia Virtual de Aguas Abiertas 2025; las acciones tuvieron lugar en la alberca del Centro de Entrenamiento de esta capital.

En total tomaron parte 26 atletas del club tuxtleco —de las categorías infantil, juvenil y adultos— cumpliendo con prueba única de distancia larga bajo la supervisión y toma de tiempos de la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez, siendo este un evento convocado por la Asociación Deportiva de Natación y Natación en Aguas Abiertas de México, a través de la comisión técnica de Aguas Abiertas.

Objetivo cumplido

La Competencia Virtual de Aguas Abiertas 2025 tuvo como objetivo aumentar los volúmenes de trabajo para mejorar el rendimiento en las capacidades aeróbicas con la mejor técnica posible, así como realizar un ranking nacional de uno de los principales test de base aeróbica de nado y tener un panorama del nivel nacional actual.

En el caso de la categoría de 11 años, la prueba fue de 2 mil metros, contando con la participación de cuatro Delfines, mientras que para las de 12-13 años, 14-15, 16-17, así como la de 18 y mayores, un total de 22 sirenas y tritones cumplieron con un nado continuo de 3000 metros.

Premiación posterior

De acuerdo a la convocatoria oficial, se premiará a los tres primeros lugares por categoría y rama con medalla y productos Arena; la premiación se entregará en el Campeonato Nacional de Curso Corto de Natación, Nuevo León 2025, a realizarse en este mes de diciembre, o bien por correo o en eventos nacionales.

Y en el caso de categorías masters se premiará con medalla del evento del 1° al 3° lugar de cada categoría y la Adnnaam gestionará la entrega de medallas a los ganadores.