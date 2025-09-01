Celebran con éxito Carrera Ocelotes 2025

Con gran entusiasmo y un ambiente lleno de energía se llevó a cabo la Primera Carrera Ocelotes 2025 de 5 y 10 km, organizada por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a través de la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria. El evento deportivo, que se convirtió en una auténtica fiesta atlética, reunió a mil quinientos corredores en distintas categorías y marcó un precedente en la vida universitaria y deportiva de la entidad.

La cita se desarrolló desde muy temprano este domingo, teniendo como escenario de salida y meta las instalaciones de la propia Unach. Aunque una ligera lluvia retrasó la salida oficial, el ánimo de los corredores se mantuvo intacto y el evento transcurrió sin contratiempos, demostrando la capacidad organizativa de la Máxima Casa de Estudios.

El rector de la institución, Oswaldo Chacón Rojas y el personal de “staff” dieron el banderazo de salida acompañado de funcionarios universitarios, directores de facultades y representantes deportivos. En su mensaje inicial, subrayó que esta primera carrera simboliza la unión, la identidad y la responsabilidad social de la universidad, mediante el impulso de estilos de vida saludables y el fomento al deporte como herramienta de transformación.

Los participantes se distribuyeron en diversas distancias y categorías, desde los más pequeños hasta los corredores experimentados. Padres, madres, profesores y estudiantes universitarios se dieron cita para alentar a los competidores.

Los corredores del máximo circuito (10km) derrocharon talento en su recorrido. Jorge Guízar ocupó el primer puesto en la rama varonil, seguido de Alan Mauricio Ramírez y Exar Martínez, mientras que Yanet Escobar fue la máxima ganadora en la femenil, Ingris Santos fue segunda y Elizabeth González tercera.

En la categoría libre varonil 5km, el primer lugar fue para Rey Martín Guízar, seguido de Bryan Vázquez y Francisco Barca. En la rama femenil, la ganadora fue Gabriela del Carmen González, atleta que destacó por su resistencia en la última parte del recorrido y se llevó los aplausos de la afición; Karla Escobar y Nataly Selinne completaron el podio.

La categoría egresados 5km también ofreció emociones, con la destacada participación de los talentos universitarios. En la varonil, el triunfo fue para Javier Alonso de la Cruz, Jonathan Flores ocupó la segunda posición y Mario Escobedo la tercera plaza.

En tanto, en la femenil el primer lugar correspondió a Aurora González, el segundo puesto fue para Leidy Rincón, mientras que el tercer sitio lo ocupó Ana Sánchez.

El recorrido se caracterizó por la participación activa de la comunidad universitaria, que tomó parte no solo como corredores, sino también en la logística, hidratación y acompañamiento del evento. De esta forma, la carrera, más allá de ser competitiva, sirvió como un espacio de convivencia para fortalecer los lazos de identidad de los Ocelotes.