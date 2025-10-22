Celebran con éxito el 4º Campeonato Chiapaneco

Con éxito se llevó a cabo el 4º Campeonato Chiapaneco de Atletismo, del cual resultó como máximo ganador el club Atletas Élite San Cristóbal al cosechar 16 medallas de oro, 4 de plata y 7 de bronce. Las acciones se desarrollaron en la pista del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez.

Destacó para este evento avalado por la Asociación Chiapaneca de Atletismo la presencia de clubes de diferentes municipios del estado, como Escuintla, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores y esta capital, así como del vecino estado de Oaxaca.

Las pruebas fueron desde 30, 40 y 60 metros circuito de habilidades para los más pequeños (sub-6 y sub-8), mientras que para los infantiles (sub-10) hubo carreras de 50 y 75 metros, además de 100 metros circuito de habilidades. De sub-12 a sub-14, completaron 75 y 150 metros, así como 15 metros circuito de habilidades.

En sub-16 las distancias fueron de 80, 150, 300 y 600 metros; en sub-18 y primera fuerza corrieron 100, 200, 400 y 800 metros, y en el sector para padres de familia las carreras fueron de 75 metros, así como 150 metros circuito de habilidades.

Destacan Atletas Élite SC

Entre las actuaciones más sobresalientes del club coleto estuvieron las de Diana Guadalupe Urbina y Rodrigo Santiago Medina, con dos oros cada uno en la categoría sub-6. En la sub-8 femenil brilló Alexa Valentina Mancilla con un par de preseas doradas.

En juveniles, Dulce Paola Penagos consiguió también dos oros en la sub-16, en tanto que en sub-18 femenil, Fernanda Ortiz ganó dos metales dorados.

En la categoría especial para mamás y papás, Monserrat González ganó un oro, mientras que Francisco Urbina aportó un oro y un bronce.

Otros protagonistas

El segundo club con más medallas fue Talentos Evolution Villaflores, con 15 de oro, 18 de plata y 12 de bronce, destacando Juan Gabriel Rabago con par de preseas doradas en la primera fuerza varonil. También subieron al podio Ximena Asaret Pérez, con dos oros en la sub-12 femenil, y Rusbel Mateo Urbina, también con un par de medallas áureas en la sub-8 varonil.

En tercero se ubicó Líderes de Tuxtla Gutiérrez, con 10 preseas de oro, 11 de plata y 7 de bronce. Cuatro de sus representantes cosecharon dos oros cada uno: Ámbar Daiana Vázquez (sub-10), René Adrián Reyes (sub-10), Alejandro Ruiz Guzmán (sub-12) y Santiago Isaías Tondopó (sub-14).