Celebran con éxito su primer Duatlón

El primer Duatlón Carpas Esmeralda se realizó con éxito en Chiapa de Corzo, consolidándose como una propuesta deportiva que combinó resistencia, estrategia y trabajo en equipo, en un entorno que puso a prueba la preparación física de cada participante. La justa reunió a competidores de distintas edades y categorías, quienes enfrentaron un exigente recorrido que incluyó carrera pedestre y ciclismo de montaña.

Desde temprana hora, los duatletas tomaron la salida en un ambiente de entusiasmo y organización, recorriendo rutas con pendientes moderadas y tramos mixtos que exigieron control, fuerza y constancia. La prueba contempló cinco kilómetros de carrera y 21 kilómetros de ciclismo, modalidad que mantuvo el interés del público durante todo el desarrollo del evento.

Libre varonil

En la categoría Libre Varonil, Ángel Pérez Guillén se adjudicó el primer lugar con tiempo de una hora, 15 minutos y 27 segundos, seguido por Juan Alberto Vázquez Aguilar y José Alejandro de la Cruz Hernández, quienes completaron el podio. En la rama Femenil Libre, Carolina Vega Zepeda se quedó con el sitio de honor, acompañada por Camila Ximena Fernández Villa Fuerte y Cindy Aguilar.

Máster

La categoría Máster también ofreció duelos cerrados. En la rama Varonil, César Guizar Gordillo finalizó en la primera posición, mientras que Octavio de Jesús Muñiz Pimentel y Luis Alberto Pablo ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. En Femenil Máster, Maricruz Zepeda fue la ganadora, seguida por Pascuala Ramírez Franco y Adriana Meneses Ríos.

Relevos mixtos

En la modalidad de Relevos Mixtos, la pareja Chitos Team (Claudia Pérez y José Cuevas) se proclamó campeona, superando a la pareja de Alejandro Argueta y Lorethy Anahí, en tercer puesto fue para César Guillén y Paulina Guillén, cerrando así una jornada marcada por la convivencia y el espíritu deportivo.

El evento contó con el respaldo de patrocinadores y colaboradores que hicieron posible una competencia segura y bien estructurada, dejando una grata impresión entre los participantes y sentando las bases para futuras ediciones.