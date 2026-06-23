Celebran con rally su segundo aniversario

Con una mañana llena de actividad física, compañerismo y desafíos recreativos, el club Calistenia Funcional celebró su segundo aniversario con un Rally de Retos por Equipos, efectuados en las instalaciones del campo Fundamat de Tuxtla Gutiérrez.

El evento reunió a integrantes del club, quienes participaron en diferentes dinámicas diseñadas para poner a prueba su fuerza, resistencia, coordinación, estrategia y trabajo colectivo. Desde temprana hora, los asistentes formaron equipos para recorrer las distintas estaciones distribuidas a lo largo del circuito preparado especialmente para la ocasión.

Durante el recorrido, los participantes enfrentaron carrera de costales, ejercicios matemáticos, dinámicas con globos, lanzamiento de pelotas, carrera de carretilla, retos de equilibrio, pasamanos y dominadas, entre otras actividades que combinaron diversión con exigencia física.

Competencia

Más allá de la competencia, el principal objetivo fue fortalecer la convivencia entre los miembros de la agrupación, que desde hace dos años promueve la práctica de la calistenia y el acondicionamiento físico en el parque Fundamat.

El entrenador Uriel Roblero subrayó la importancia de llegar a este segundo aniversario, señalando que representa el resultado del esfuerzo hecho junto a todos los integrantes del proyecto. Asimismo, agradeció la confianza que los alumnos han depositado en el club desde sus inicios y reconoció el compromiso de quienes han contribuido a su crecimiento.

Las actividades se desarrollaron en un ambiente familiar y de sana convivencia, ya que cada estación generó momentos de emoción, risas y compañerismo. Los equipos trataron de completar los retos en el menor tiempo posible, apoyándose mutuamente para superar cada una de las pruebas establecidas por la organización.

Experiencia

Uno de los aspectos más destacados fue la integración de participantes de diferentes edades y niveles de experiencia, quienes compartieron la misma meta de disfrutar la celebración y demostrar las habilidades adquiridas durante sus prácticas.

El evento también sirvió para reafirmar la identidad de Calistenia Funcional como una comunidad enfocada en el desarrollo físico y personal de sus integrantes. A lo largo de estos dos años, el club ha logrado consolidarse como un espacio en el que la disciplina, la constancia y el apoyo mutuo forman parte fundamental de cada sesión de entrenamiento.

Al finalizar las actividades, celebraron juntos este nuevo aniversario, renovando el compromiso de continuar impulsando el crecimiento del proyecto y motivando a más personas a incorporarse a la práctica de la calistenia.