Celebran Copa San Cristóbal 2024

Culminaron con éxito las competencias de la 2ª Copa San Cristóbal 2024 de Tae Kwon Do, en las modalidades de kyorugui (combate libre) y poomsae (formas). El evento se llevó a cabo el sábado 26 de octubre en la cancha techada de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem) de la colonial San Cristóbal de Las Casas.

El certamen fue avalado por la Federación Mexicana de Tae Kwon Do y se dieron cita 295 atletas, de las categorías infantil, juvenil y adultos, así como de diferentes grados y pesos, provenientes de 20 escuelas.

Después de varias horas de acciones en ambas modalidades, el comité organizador premió a los tres primeros lugares con medallas alusivas al evento, para cada categoría y rama.

Los coordinadores de esta actividad, los profesores Fernando Borraz e Iván Salvador Valerio, destacaron la buena organización de los programas de competencias de combate libre y formas, desarrollados en tres bloques, iniciando con cintas blancas y amarillas, para seguir con los grados de verdes y azules y finalizar con los cinturones rojos y negros de todos los pesos y rama.

Indicaron que para esta segunda edición, el volumen de registro fue mucho más que el del año pasado, y resaltó que la Copa San Cristóbal está creciendo, además de dar a conocer que se está utilizando lo mejor de la tecnología para una mayor claridad en los resultados, al tener marcadores electrónicos y jueces del Conat.

Asimismo, puntualizaron que la calidad técnica-competitiva de los taekwondoínes ha ido en aumento y eso ha puesto a este certamen como uno de los mejores, agregando que todos los atletas debidamente registrados ante la Federación Mexicana de Tae Kwon Do se dieron cita, provenientes de las 20 escuelas de Moo Pal Kwan, Moo Duk Kwan, Instituto Olímpico Internacional de Tae Kwon Do, Instituto Americano y Oriente Internacional de Tae Kwon Do.