Celebran Demostración Bebés al Agua 2025

Momentos de alegría y conexión únicos se vivieron en la alberca de El Delfín Poniente durante la demostración Bebés al Agua 2025, en la que los “delfincitos” asombraron al público presente por su desenvolvimiento y seguridad en el medio acuático.

Acompañados por padres de familia o abuelos, los bebés hicieron gala de las habilidades de coordinación y equilibrio que van desarrollando en El Delfín, así como de su crecimiento emocional y cognitivo, bajo la guía de la directora general del programa, Mónica Anzueto, y de la educadora acuática Penélope Hernández McCoy.

Bebés de entre 1 y 3 años de edad entraron a la alberca principal para dar una clase ilustrativa, para deleite sus familias, mostrando con cada ejercicio las capacidades adquiridas mediante sus clases regulares y dejando ver los grandes beneficios de esta práctica desde temprana edad, por lo que hoy día es una de las actividades cada vez más recomendadas por especialistas en desarrollo infantil, gracias a los múltiples beneficios que ofrece.

Beneficios de la Natación temprana

La profesora Mónica Anzueto Moguel explicó que otras de las bondades de fomentar la estimulación acuática temprana son el fortalecimiento de la confianza social de los bebés y sobre todo que profundiza los lazos afectivos con sus padres.

“Las actividades acuáticas desde temprana edad pueden contribuir a construir cimientos sólidos en el desarrollo de los niños, en especial si las prácticas son respetuosas, basadas en evidencia científica y en compañía de sus cuidadores cercanos”, explicó.

En este mismo sentido, resaltó que El Delfín de Chiapas se ha mantenido a la vanguardia en la enseñanza de la Natación para bebés y niños pequeños, presentando regularmente su modelo de enseñanza en diferentes países alrededor del mundo y trabajando bajo certificaciones de organismos internacionales de amplio prestigio como como la ISSA (Asociación Internacional de Escuelas de Natación) y el Austswim (Consejo Australiano para la Enseñanza de la Natación y Seguridad Acuática).

Al término de la demostración Bebés al Agua 2025, fueron pasando uno a uno los pequeños “delfines”, para la entrega de medallas de participación, entre aplausos y felicitaciones de sus orgullosas familias.