Celebran Demostración Bebés al Agua 2026

El Delfín de Chiapas llevó a cabo la Demostración Bebés al Agua 2026, actividad en la que pequeños nadadores mostraron los avances conseguidos dentro del programa de educación acuática infantil, acompañados en todo momento por sus familias.

La exhibición se efectuó en la alberca situada en la colonia Plan de Ayala, al poniente de esta capital, donde los bebés ingresaron al agua junto a uno de sus padres para hacer diferentes ejercicios relacionados con su adaptación al medio acuático y las habilidades correspondientes a su etapa de desarrollo.

“La presencia de madres y padres representa una parte fundamental de esta metodología, pues además de brindar confianza y seguridad a los pequeños, permite fortalecer el vínculo afectivo y mantener a las familias involucradas en cada experiencia y aprendizaje”, explicó respecto a este evento la profesora Mónica Anzueto Moguel, directora pedagógica del club.

Las actividades estuvieron dirigidas también por la profesora Penélope Hernández McCoy, quien al igual que Anzueto Moguel, está certificada en la enseñanza de la Natación para bebés por la United States Swim School Association (USSSA).

Un alto estímulo

Dentro de este programa, el agua es utilizada como un entorno educativo para estimular diferentes áreas del desarrollo infantil, explicó Anzueto, quien cuenta también con certificación de AUSTSWIM, organismo australiano especializado en enseñanza y seguridad acuática.

Los ejercicios —explicó— se hacen respetando la edad, las características individuales y el ritmo de aprendizaje de cada niño, con estímulos relacionados con aspectos motores, cognitivos, sociales y emocionales.

Finalmente, la prestigiada entrenadora indicó que el club al que representa es miembro y escuela acreditada por la International Swim Schools Association (ISSA), con una trayectoria iniciada en 1975, buscando siempre el objetivo ofrecer experiencias acuáticas profesionales, seguras y respetuosas desde las primeras etapas de vida.