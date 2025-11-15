Celebran Demostración de Fin de Año 2025

Sirenas y tritones pertenecientes a El Delfín de Chiapas tomaron parte en la Demostración de Fin de Año, de la sucursal Oriente.

Este evento estuvo enmarcado dentro de los festejos del 50 Aniversario del club fundado por el maestro Salvador Anzueto Rosales y la profesora Amanda Moguel Rodríguez, en el año de 1975.

Actividades del evento

La Demostración de Fin de Año de El Delfín Oriente inició con una demostración técnica por parte de integrantes de la selección infantil y juvenil a cargo de la profesora Amanda Moguel Rodríguez, realizando diferentes ejercicios técnicos, así como desarrollo de los cuatro estilos de nado.

Tras esta exhibición llegó el momento más esperado de la sesión, en el que alumnas y alumnos de los diferentes programas fueron nombrados para ocupar sus respectivos carriles, saltar a la alberca y lucir las habilidades de nado aprendidas en sus lecciones semanales, siendo supervisados en sus desplazamientos por el staff de educadores acuáticos que encabeza la profesora Rocío Anzueto Moguel.

Las competencias de 9 y 18 metros de distancia contaron con la presencia de nadadores del programa Preescolar, Escolar, Jóvenes y Adultos, quienes desarrollaron pruebas de patada crol y dorso con tabla, o bien en los estilos completos para los más avanzados, siempre entre aplausos de los orgullosos padres de familia.

Tras alrededor de dos horas la Demostración de Fin de Año de El Delfín Oriente tuvo como broche de oro la correspondiente entrega de medallas conmemorativas de participación, con cada alumna y alumno subiendo a lo alto del podio y posando para su fotografía del recuerdo.