Celebran diez años corriendo con fe

La Carrera Pedestre de Esquipulas escribió un nuevo capítulo en su historia al celebrar con gran respuesta su décima edición, consolidándose como uno de los eventos atléticos con mayor arraigo social y religioso en la capital chiapaneca. Más de 800 corredores participaron en esta tradicional competencia que rinde homenaje al Señor de Esquipulas y que año con año combina la devoción con el impulso al Atletismo.

Las inmediaciones de la iglesia de Esquipulas, en la colonia Plan de Ayala, fungieron como punto de salida y meta de un recorrido que llenó de color y emoción las calles. La organización dispuso rutas adaptadas a cada categoría: 6 kilómetros para juvenil y libre recreativa, 10 kilómetros para la libre competitiva, master y veteranos, además de pruebas infantiles que abarcaron distancias desde los 70 metros.

El acto protocolario estuvo encabezado por el delegado de Conafor en Chiapas, Carlos Morales; los regidores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Rodolfo Álvarez García y Miguel Zárate; así como el principal impulsor del evento, Avelino Montesinos Gómez, quienes subrayaron la importancia de promover el deporte como herramienta de cohesión social.

Las salidas se efectuaron de manera ordenada, comenzando con las categorías mayores de 6 y 10 kilómetros, en las que los atletas impusieron ritmo desde los primeros metros. Posteriormente, las pruebas infantiles acapararon la atención del público, que alentó en todo momento a los más pequeños, en un ambiente familiar y con clima favorable.

En los resultados infantiles, la categoría de 5 y 6 años tuvo como ganadores a Leonardo Hernández y Renata López. En la división de 7 y 8 años se registró un empate en la rama varonil entre Juan Pablo Gómez y Alejandro Orozco, mientras que Cynthia Raymundo se adjudicó el triunfo femenil. Para los 9 y 10 años, Aarón Orozco y Karla Domínguez subieron a lo más alto del podio, en tanto que José Montesinos y Nicté Utrilla dominaron el sector de 11 y 12 años.

Dentro de la distancia de 6 kilómetros, Leonardo Sánchez se proclamó campeón en la juvenil varonil, y Jazmín Rodríguez hizo lo propio en la femenil. En los 10 kilómetros de veteranos, Misael Santiz y Celia González cruzaron la meta en primer lugar. Finalmente, Juan Robles y Candy Guzmán se impusieron en Master, mientras que Joel Murillo y Celia Álvarez se llevaron los máximos honores en la categoría libre.

La Carrera de Esquipulas reafirmó su crecimiento y su permanencia, convirtiéndose en un punto de encuentro donde la fe, el deporte y la comunidad avanzan al mismo paso.