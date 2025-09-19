Celebran distintas funciones en la capital

La capital chiapaneca vivió dos funciones de Lucha Libre que se llevaron a cabo como parte de los festejos patrios, dejando un gran sabor de boca entre los aficionados y consagrando a nuevos campeones estatales en distintas categorías.

El Centro Deportivo Roma se vistió de gala para recibir a figuras del pancracio, provenientes del norte del país, así como a estrellas locales que demostraron su talento sobre el cuadrilátero. El evento, organizado por Promociones Jiménez en alianza con IWT Entretenimiento, reunió a cientos de aficionados que vibraron con cada combate.

En la lucha estelar, el carismático Valentino, conocido como "el sex symbol", hizo mancuerna con Diamantina en un combate cargado de emociones y espectáculo. Sin embargo, pese al apoyo del público, no lograron imponerse ante la dupla conformada por Murcy Jr. y Halloween Jr. Valentino arrancó aplausos y sonrisas del público femenino, subiendo a varias aficionadas al ring para bailar antes de demostrar su destreza con vistosos movimientos luchísticos, mientras sus rivales se enfocaron en dominar el encuentro para llevarse la victoria.

La lucha semifinal tuvo como protagonistas a los Campeones de Tríos de Chiapas, La Facción Ultraviolenta (Capitán Furia, Arjen y Vértigo), quienes defendieron con éxito sus cinturones ante el equipo integrado por Gato Everady, Águila Dorada y Príncipe Zoque. El combate inició con un intenso intercambio de llaveo y contrallaveo, donde destacó la participación de Águila Dorada, quien recibió la oportunidad de aparecer en una posición más alta dentro del cartel. Los campeones consolidaron su triunfo con un espectacular triple "canadian destroyer" que levantó a los asistentes de sus asientos, reafirmando su supremacía como la tercia más dominante del estado.

La fiesta continuó en las canchas de basquetbol del Centro Deportivo y Recreativo Caña Hueca con el "Conejo Fest", un evento impulsado por empresas de la sociedad civil con el respaldo de autoridades deportivas, ofreciendo una plataforma para que el talento local brillara y compitiera por títulos estatales.

Nuevos campeones

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la coronación de Rey Ángel, originario de Tapachula, como nuevo campeón estatal peso ligero. El joven luchador venció a Atreyu en una trepidante eliminatoria que también contó con la participación de Arcangel Fire y Gallo Sureño II. Con movimientos aéreos espectaculares, Rey Ángel conquistó al público y desató la euforia de los asistentes al proclamarse vencedor.

En otra lucha estelar, Gladiador Jr., representante de Tuxtla Gutiérrez, se consagró campeón estatal peso welter tras derrotar a Murcy Jr. con un impecable "torito". Este título representa el fruto de años de esfuerzo y dedicación, consolidando a Gladiador Jr. como una de las principales figuras de la Lucha Libre chiapaneca. Este combate también marcó el esperado regreso de Jaguar Negro Jr., quien volvió a los encordados después de varios meses de recuperación tras una lesión sufrida en febrero durante una función en Benemérito de las Américas. Aunque aún se encuentra en proceso de rehabilitación, demostró que su talento y experiencia siguen intactos. También participaron en esta contienda Steelman, Imperio y Dantaleón, completando una batalla llena de emociones.

El cierre de la velada estuvo a cargo de Tharbos, quien se proclamó como nuevo Campeón de los Pueblos Indígenas al derrotar a Águila Dorada en un duelo que puso a prueba la resistencia y técnica de ambos luchadores. Este campeonato, que se encontraba vacante debido a la lesión de Jaguar Negro Jr., encontró en Tharbos a su segundo monarca, quien se comprometió a defender el cetro ante los mejores luchadores del estado.