Celebran el 11º Aniversario de la AMC

Acuática Master Center (AMC) tiene listos los festejos de su 11º aniversario, programados para los días 6, 7 y 8 de marzo en las instalaciones de la alberca del parque del Oriente en Tuxtla Gutiérrez.

El certamen, que es avalado por la Asociación Deportiva de Natación y Natación Aguas Abiertas de México (Adnnam), convocó a sirenas y tritones desde las categorías de 6 y menores hasta masters, desarrollando su sesión de pruebas en el formato de final contra reloj, destacando que este evento será con carácter clasificatorio para el Nacional Curso Largo 2026.

Es oportuno mencionar que únicamente podrán tomar parte nadadores y clubes afiliados a la Adnnam. La premiación consistirá en medalla metálica a todos los participantes en categoría de 6 y menores, así como medallas para los tres primeros lugares de las categorías 7-8 años y 9-10 años.

Se repartirán preseas para los 15 mejores nadadores de las categorías 11-12 a la de 19-21 años y masters, por sumatoria de puntos en pruebas individuales, así como trofeos a los campeones y subcampeones individuales en todas las categorías.

Las acciones estarán dando inicio el viernes a las 3:15 de la tarde con pruebas de 25 metros patada libre, 200 combinado individual, 25 parada dorso, 50 libres, 25 libres y mil 500 libres.

Para el sábado habrá doble sesión, la primera a las 9 de la mañana y la segunda a partir de las 3:30 de la tarde, mientras que el domingo será una sola jornada, desde las 8:30 de la mañana.