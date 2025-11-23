Celebran el 31º Mundialito Ciro Farrera

En un ambiente de fiesta se llevó a cabo la edición número 31 del Mundialito Ciro Farrera, teniendo como sede las instalaciones deportivas del parque deportivo Caña Hueca, además de las canchas del complejo Futbol Total y la pista de Atletismo del Instituto del Deporte, en Tuxtla Gutiérrez.

El tradicional evento, que busca exaltar valores como la integridad, trabajo en equipo, responsabilidad, compañerismo y compromiso con la excelencia que los caracteriza, se celebra cada cinco años, con la participación de alrededor de 2 mil trabajadores pertenecientes a las diferentes empresas del Grupo Farrera.

A inicios de este año se efectuaron eliminatorias locales en los diferentes municipios de Chiapas, así como en Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Ciudad de México, Veracruz, Campeche y Quintana Roo, hasta llegar a la etapa final en la capital chiapaneca.

Las actividades de la maratónica jornada comenzaron con la tradicional caminata de deportistas desde la Casa Farrera de la colonia Moctezuma, con cientos de trabajadores desfilando sobre el bulevar Belisario Domínguez, hasta llegar al domo de Caña Hueca.

En este escenario tuvo lugar el protocolo de inauguración, encabezado por Rómulo Farrera Escudero, presidente de Grupo Farrera, en compañía de los directores de las diferentes divisiones de la empresa —Turismo, Automotriz e Inmobiliaria—.

También se llevó a cabo la tradicional patada inaugural por parte Farrera Escudero, y el acto cerró con la emotiva porra de los participantes, para de inmediato dirigirse a las canchas a disputar sus encuentros.

Mérida se corona en Futbol

En lo que respecta a la jornada deportiva, el equipo FC Sharkys Mérida, conformado por trabajadores de la marca BYD, se coronó campeón en la disciplina del Futbol, venciendo en la final al Real Insurgentes FC (Honda) por 1-0, con solitario gol de Enrique Pat.

En la rama femenil, el conjunto de KIA Riviera Maya se impuso en la gran final ante Real Candiani, por 2-0, mientras que en la categoría de veteranos, Legendas FC superó por 1-0 a Aufasa Matriz.

Además del Futbol, hubo partidos de otras disciplinas como Basquetbol, Pádel y Voleibol, así como relevos de Atletismo, acciones tras las cuales el festejo cerró con una cena-baile en Expo Convenciones Chiapas para todos los participantes.