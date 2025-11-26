Celebran el 36° aniversario del Club Piscis

La actividad de la Natación continúa este fin de semana con el Torneo del 36° Aniversario del Club Piscis. Las acciones se desarrollarán el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en la alberca del Club Campestre de Tapachula.

Las categorías que estarán en competencia son 6 años y menores, 7 años, 8 años, 9-10 años, 11-12 años, 13-14 años,15-19 años, 20-29 años, 30-45 años, 46-59 años, así como 60 años y mayores, en ambas ramas.

El sistema de competencia será el de finales contra reloj y la premiación consistirá en medalla conmemorativa a los tres primeros lugares de cada división, así como medalla de participación del 4° y 5° puesto, en las categorías 7, 8 y 9-10 años, mientras que de 11 años en adelante se premiará a los tres primeros por rama.

Asimismo, habrá relevos mixtos en los que se premiará a los tres primeros lugares. El comité organizador informó que todos los nadadores de la categoría 6 y menores recibirán medalla conmemorativa. Además, entregarán trofeos al campeón y al subcampeón por categoría y rama.

Es oportuno mencionar que este evento es avalado por la Asociación Deportiva de Natación y Natación de Aguas Abiertas de México (ADNNAAM), Delegación Chiapas.