Celebran el aniversario 32 del parque Fundamat

El parque Fundamat, uno de los espacios más emblemáticos para la comunidad corredora del oriente de Tuxtla Gutiérrez, celebró su aniversario número 32 con una carrera recreativa que reunió a 250 amantes del Atletismo. Desde muy temprano, los “runners” se dieron cita en este punto tradicional para rendir homenaje al lugar que, durante décadas, ha sido testigo de entrenamientos, metas personales y cientos de historias deportivas.

La celebración tomó forma con un circuito de 5 kilómetros dentro de las inmediaciones del parque. Aunque no tuvo carácter competitivo, el ambiente fue tan animado como en cualquier carrera oficial. Familias completas, grupos de entrenamiento, jóvenes promesas del Atletismo y corredores experimentados compartieron el recorrido, priorizando el compañerismo y la tradición que representa este espacio público.

Inicio

El inicio del festejo estuvo marcado por la presencia de figuras reconocidas de la comunidad atlética. José Brunnet, encargado del parque y una de las personalidades más identificadas con el movimiento deportivo en Fundamat, encabezó la logística del evento. Su labor ha sido fundamental para mantener vivo el espíritu del lugar, que ha servido como punto de encuentro para generaciones de corredores.

A la cita también acudió el ex presidente municipal Carlos Morales Vázquez, quien se unió al grupo de participantes para completar el trazado. Su presencia detonó aplausos entre los asistentes, quienes reconocen en él a un promotor constante del deporte local y un impulsor de la activación física en espacios comunitarios.

Banderazo de salida

El arranque oficial estuvo a cargo de Uriel Roblero Moreno, entrenador de Calistenia en el parque, quien dio el banderazo de salida ante el entusiasmo general. Con su característico liderazgo, motivó a los corredores a disfrutar del recorrido y mantener el ritmo con la energía que distingue a la comunidad deportiva del oriente capitalino.

A lo largo del trazado, los participantes aprovecharon la sombra de los árboles, los senderos amplios y el ambiente familiar que caracteriza a Fundamat. Las risas, las fotografías y los saludos entre grupos hicieron evidente que esta edición conmemorativa buscó reforzar la unión de quienes han encontrado en el Atletismo un estilo de vida.

Aunque la carrera no tuvo ganadores oficiales, sí quedó claro que la verdadera celebración fue para el parque mismo. Fundamat ha sido durante 32 años un punto clave para quienes inician en el Atletismo, para quienes entrenan diariamente y para quienes simplemente disfrutan de caminar al aire libre. Su aniversario simboliza la continuidad de un proyecto ciudadano que ha logrado mantenerse vigente gracias a su comunidad.

El evento cerró con una convivencia entre corredores, entrenadores y familias, quienes reconocieron la importancia de preservar este tipo de espacios que impulsan hábitos saludables y fortalecen el tejido social. Con 32 años de historia, Fundamat sigue siendo un refugio deportivo indispensable y un hogar para cientos de “runners” tuxtlecos.