Celebran el Día del Corredor en Tuxtla

Una verdadera fiesta deportiva y de solidaridad se vivió la mañana de este domingo en Tuxtla Gutiérrez con la realización de la carrera Running Day, evento que congregó a 970 participantes de distintas edades y categorías, quienes se sumaron a una jornada que tuvo como objetivo fomentar la actividad física, promover el cuidado del medio ambiente y apoyar a quienes más lo necesitan.

Desde las primeras horas del día, corredores, familias y aficionados al Atletismo se dieron cita en la Calzada de las Personas Ilustres para formar parte de esta actividad que arrancó oficialmente a las 7:00 de la mañana. El recorrido principal contempló un trayecto de cinco kilómetros sobre la 5ª Norte Poniente, concluyendo en las instalaciones del parque recreativo Caña Hueca, donde los participantes fueron recibidos entre aplausos y un gran ambiente de convivencia.

Categorías

La competencia estuvo abierta para las categorías Libre (18-35 años), Juvenil (12-17 años), capacidades diferentes en silla de ruedas e infantiles (6-11 años), permitiendo la participación de personas de diferentes edades y condiciones físicas. Una vez concluida la prueba principal, se llevaron a cabo las carreras infantiles, las cuales también registraron una destacada respuesta por parte de las familias asistentes.

Además de la actividad deportiva, Running Day destacó por su enfoque social. Gracias a la participación de los corredores y al apoyo de diversos sectores de la sociedad, se logró reunir una importante cantidad de kilos de ayuda, los cuales fueron entregados a una Casa Hogar, beneficiando directamente a personas que requieren respaldo de la comunidad.

Todo un éxito

La organización estuvo respaldada por el Club Corre Libre, así como por voluntarios y patrocinadores que colaboraron para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de cada una de las actividades programadas. Durante toda la mañana se contó con puntos de hidratación, atención médica preventiva y personal de apoyo distribuido a lo largo de la ruta.

Al finalizar la jornada, Alfredo Ruanova expresó su satisfacción por la respuesta obtenida y por el impacto positivo alcanzado mediante esta iniciativa.

“Estamos muy felices por la extraordinaria participación de la gente. Ver a 970 corredores formando parte de Running Day supera nuestras expectativas y nos confirma que la sociedad está dispuesta a apoyar las buenas causas. Lo más importante es que además de promover el deporte logramos reunir ayuda para quienes más lo necesitan. Sin duda fue un éxito total y esperamos seguir creciendo en futuras ediciones”, declaró.