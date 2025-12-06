Celebran el sorteo de grupos

México y el resto de las selecciones ya conocen su panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026, que inaugurará el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el estadio Azteca. El grupo A lo completan Corea del Sur y ganador del Playoff D UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia o Macedonia del Norte).

Por primera vez en la historia el Mundial estará conformado por 48 escuadras, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de cada sector, clasificarán los mejores ocho terceros lugares.

A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

México busca hacer historia

La selección mexicana de Javier Aguirre ya conoce a sus rivales de grupo para la próxima Copa del Mundo 2026. La espera fue larga y el futuro es incierto, pero el Tricolor ya sabe, por fin, a quién enfrentará en la Ciudad de México y Guadalajara.

El nombre de México fue el primero en aparecer. Se sabía que la bola verde en el bombo 1 tenía nombre y destino, pero de igual manera tenía que abrirse para cumplir con el protocolo de la ceremonia.

Fechas para los juegos de México

El Tricolor inaugurará la Copa del Mundo del siguiente año, en el Coloso de Santa Úrsula, frente a Sudáfrica: México-Sudáfrica, jueves 11 de junio de 2026, estadio Azteca (Ciudad de México); México-Corea del Sur, jueves 18 de junio de 2026, estadio Akron (Guadalajara); México contra el ganador del repechaje, miércoles 24 de junio de 2026, estadio Azteca (Ciudad de México).

Estadísticas de México en mundiales

La selección mexicana disputará su mundial número 18 en la historia y por tercera vez será anfitrión de la gran fiesta futbolera que reúne al mundo. Solo Brasil, Argentina y Alemania tienen más apariciones que el Tricolor.

Asimismo, el combinado nacional será por octava ocasión, protagonista de un partido inaugural en una Copa del Mundo. Lamentablemente, para la causa del Tricolor, jamás han podido ganar en un duelo inicial. La primera vez que México sumó un punto fue en Suecia 1958, luego de empatar (1-1) ante Gales; la primera victoria llegó al Mundial siguiente, en Chile 1962, luego de vencer (3-1) a Checoslovaquia.

De las 17 Copas del Mundo que ha disputado el Tricolor, solo ha podido finalizar como líder en tres ocasiones: México 1986, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.