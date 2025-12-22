Celebran en el tablero el Himno a Chiapas

El Centro Cultural y Museo David Gómez Solana volvió a convertirse el epicentro de la estrategia, temple y astucia para la comunidad de ajedrecistas tuxtlecos, dando cabida a un nuevo certamen temático, esta vez denominado Himno a Chiapas 1913.

El campeonato reunió a más de 20 ajedrecistas para disputar las partidas (5) en categoría libre bajo el sistema suizo, aplicando el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Como se esperaba, en cada mesa se vivieron partidas intensas, donde la paciencia, la visión estratégica y el cálculo preciso fueron determinantes para llevar al rey al jaque mate.

Al final, quien avanzó con paso firme y mente brillante hacia la gloria fue el jugador infantil, Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres, quien gracias a su constancia y victorias acumuló el mayor puntaje del certamen, consagrándose como el campeón de la jornada y reafirmando el gran nivel con el que hace apenas unas semanas ganó el Torneo nacional e internacional Revolucionario en la Ciudad de México y el Torres Repetto.

El campeonato se realizó con movimientos, que al mínimo error de cálculo podían definir a los ganadores y de esta manera se impuso en este torneo Tomas Emmanuel, quien ganó a jugadores experimentados y solo entabló con Héctor Moreno Samayoa quien obtuvo el segundo lugar, seguido de Miguel Castañedo, en tercero.

Movidas con temática

Vale la pena destacar que más allá de lo deportivo, la competencia se realizó en un marco profundamente simbólico, recordando que el Himno a Chiapas fue entonado por primera vez el 8 de diciembre de 1913, obra del poeta José Emilio Grajales y del maestro Miguel L. Vasallo, quienes legaron una pieza que, a 112 años de su creación, sigue despertando identidad y emoción.

En este sentido, el director del Centro Cultural y Museo David Gómez Solana, José Carlos Morales Gómez, destacó la relevancia histórica del himno y subrayó que el museo forma parte viva de la memoria de esta obra solemne, lo que dio un significado especial a cada movimiento realizado por los jugadores sobre el tablero.

Entregarán reconocimientos

Por otra parte, el maestro Morales Gómez, quien también funge como coordinador estatal de Ajedrez para la Asociación del Deporte Escolar de Chiapas (Adech), confirmó que para este lunes 22 de diciembre llevarán a cabo una cena de gala y entrega de reconocimientos a los exponentes chiapanecos que han puesto en alto el nombre del estado en eventos oficiales de la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees).

En este sentido es importante recordar que las chiapanecas Ananda Sofía Orantes Sánchez (Tuxtla Gutiérrez) y Brenda Jazmín López Jiménez (Huehuetán) fueron seleccionados nacionales para el Torneo Internacional VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, que se llevaron a cabo el pasado mes de noviembre en la ciudad de Córdoba, Colombia.

Ambas pusieron en alto el orgullo chiapaneco al lograr tres medallas, Ananda Sofía fue plata individual y bronce en modalidad Blitz por equipos junto a Brenda Jazmín.

Asimismo, se reconocerán los logros de otros destacados jugadores como David Pinto Chamé y Karina Guillén Moreno.