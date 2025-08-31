Celebran encuentro de MMA con causa

La academia Última Dinastía de Guerreros llevó a cabo el Encuentro de Artes Marciales Mixtas (MMA), a beneficio de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Con el respaldo del Consejo Estatal de Artes Marciales y Full Contact del Estado de Chiapas, y en coordinación con la Fundación México de Mil Colores, este encuentro convocó a jóvenes atletas para presentar un total de siete peleas de exhibición, en las categorías infantil y juvenil.

Los combates fueron de gran nivel, manteniendo al público al borde de sus asientos, si bien en esta ocasión el tema deportivo pasó a segundo término y lo más valioso fue la unión mostrada por la academia de Artes Marciales, peleadores y familias que se dieron cita.

Recaudación

La entrada para presenciar el evento consistió en la donación de juguetes, los cuales serán entregados en fecha posterior a centros de atención para niñas y niños que enfrentan maltrato o discapacidad.

El “head coach” de Última Dinastía de Guerreros y coordinador del certamen, Joly Ramos, expresó su alegría por la solidaridad y la empatía mostrada tanto por los artemarcialistas como por el público que los acompañó a este Encuentro de Artes Marciales Mixtas.

“Cada juguete representa una sonrisa, una esperanza, una caricia simbólica que nuestros atletas decidieron regalar desde el corazón”, puntualizó.