Celebran Estatal Curso Corto 2025

La Delegación Chiapas de Natación, con el aval de la Asociación Deportiva de Natación y de Natación de Aguas Abiertas, realizará el Campeonato Estatal Curso Corto, del 14 al 16 de noviembre en la Acuática Máster Center de Tuxtla Gutiérrez.

El certamen acuático, que será selectivo para el Abierto Mexicano de Natación de Curso Corto y Nacional Curso Corto 2025, a celebrarse del 17 al 22 de diciembre en Nuevo León y será exclusivo para nadadores afiliados a esta nueva agrupación, convocando a las categorías: 8 años y menores, 9-10 años, Infantil B (11-12 años), Juvenil A (13-14 años), Juvenil B (15-16 años), Juvenil C (17-18 años), 19-21 años y Másters; al respecto, las categorías estarán determinadas por la edad del competidor al inicio del certamen.

La premiación consistirá en diplomas de participación para todos los nadadores, así como para los mejores nadadores de cada categoría y rama de acuerdo a sumatoria de puntos en las divisiones de 10 y menores, 11-12 años y másters, mientras que para 13 y mayores se establecerá de acuerdo a la tabla de puntuación vigente de la World Aquatics (antes tabla FINA). Asimismo, se entregarán diplomas a los tres primeros lugares por club por puntuación general.

De acuerdo al programa de competencias, las acciones estarán divididas en cuatro sesiones, iniciando el día viernes 14 de noviembre a las 3:00 de la tarde, con el evento de los mil 500 Libres, para luego continuar con el 100 Combinado Individual, 50 y 25 Mariposa, 200 Pecho, 25 y 100 Libres.