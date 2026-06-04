Celebran Estatal Infantil en AMC

Clubes afiliados a la Asociación Chiapas de Natación y Aguas Abiertas participarán en el Estatal Infantil 2026, a celebrarse el sábado 6 y el domingo 7 de junio en la alberca de la Acuática Master Center (AMC), en Tuxtla Gutiérrez.

El campeonato avalado por la World Aquatics es exclusivo para nadadores infantiles, en categorías de 6 y menores, así como de 7, 8, 9, 10 y hasta 11 años de edad.

Acciones

De acuerdo con la convocatoria oficial, el sistema de competencia será el de finales contra reloj, estableciendo un sistema de puntuación del primero al octavo lugar en pruebas individuales, y para relevos la puntuación será igual, pero solo dará puntos un relevo de cada equipo.

La premiación consistirá en medalla de participación para todos los inscritos, así como reconocimiento a los cinco equipos con mayor puntuación al final, entregando trofeo al campeón y al subcampeón individual de cada categoría y rama, siempre y cuando compitan en todas las pruebas que le corresponden.

En caso de empate, se definirá por lugares obtenidos, y de continuar, por suma de tiempos, aplicando el reglamento vigente de la World Aquatics, con jueces designados de la Asociación Chiapas de Natación y Aguas Abiertas.

Finalmente, dieron a conocer el programa, que dará inicio con la primera sesión a las 8:30 de la mañana del sábado, con el evento de 25 metros patada libre para 6 y menores, dando paso después a las pruebas de 25 y 50 libres para las demás categorías.

Para el mismo día se programó la segunda sesión y la inauguración a las 2:40 de la tarde, para dar paso a las competencias a partir de las 3:15 de la tarde con los 100 metros combinado individual.

La tercera y última sesión se efectuará el domingo desde las 8:30 de la mañana, para cerrar con las premiaciones al mediodía.