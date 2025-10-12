Celebran Estatal U-15 y U-12 del NFL Flag

Clubes de Chiapas disputan el Estatal U-15 y U-12 del NFL Flag de Tocho Bandera, este domingo en las instalaciones deportivas del Instituto Andes Tuxtla.

La categoría U-12 mixta es la que contará con una mayor participación, al albergar un total de siete escuadras. En el grupo A quedaron los representativos de Foldcats, Dragones Negros, Troyanos y Lobos, mientras que en el grupo B jugarán Búhos de San Cristóbal, Atlas y Dream Team.

Las acciones arrancan a las 8 de la mañana en el campo 4 con el choque entre Lobos y Dragones Negros, en tanto que las semifinales se disputarán de manera simultánea a las 2 de la tarde y la final será a las 16:00 horas, en el campo 1.

Los equipos de Chiapas buscan llegar a la final nacional del NFL Flag, patrocinada por los Broncos de Denver, que se jugará del 5 al 7 de diciembre —en sede por definir— y en la cual estarán participando clubes de las 32 entidades del país.

Categoría femenil

En el caso de las mujeres, son en total seis escuadras en competencia, buscando el pase al nacional que se disputará del 7 al 9 de noviembre en la ciudad de Chihuahua con la presencia de 28 entidades.

En el grupo A figuran los cuadros de Balam, Warriors y Búhos de San Cristóbal, mientras que en el B estarán en competencia los escuadrones de Dream Team, Bucks y Troyanos.

La sesión para la U-15 inicia a las 8 de la mañana en el campo 2 con el encuentro entre Dream Team y Bucks, en tanto que las semifinales están previstas para la 1 de la tarde y la gran final será a las 3, también en el campo 1.