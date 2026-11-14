Celebran exitoso 1er. Torneo de Novatos

Con la participación de 12 diferentes clubes procedentes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Cintalapa, se llevó a cabo con éxito el primer Torneo de Novatos de Natación 2026, en la alberca del Instituto del Deporte (Indeporte), en Tuxtla Gutierrez.

Este certamen promocional estuvo enmarcado como un festival deportivo acuático promovido por el club Mantarrayas Swim Team que lidera Carlos Moreno Guzmán, contando con la presencia de 165 sirenas y tritones, desde infantiles, juveniles y másters.

Los clubes que tomaron parte en esta primera edición fueron la Acuática Máster Center, Centro Acuático Integral, Cocodrilos del Sumidero, Team Dorados, Tucanes de la Escuela Normal de la Licenciatura en Educación Física (ENLEF), Team Lobos, Kids y Máster Medusas, Oasis Centro Acuático, Sairyon Swim Team, Shark Swim Kids, Monarcas y el anfitrión, Mantarrayas Swim Team.

Amplia sesión

Las competencias se desarrollaron en una sola jornada durante más de cuatro horas, con diferentes pruebas que tuvieron como finalidad la promoción y desarrollo de los nuevos talentos de la piscina.

Todos los participantes fueron galardonados con una medalla conmemorativa, con el objetivo de motivarlos y que sigan adelante en cada una de sus participaciones.

Moreno Guzmán destacó que estas experiencias competitivas van dirigidas a los nadadores novatos, para que tengan la formación que se requiere rumbo a futuros eventos, además de que representa el primer paso para convertirse en nadadores que formen parte del semillero estatal con miras a convertirse en atletas de alto rendimiento y que en un futuro puedan incluso representar a Chiapas en competencias nacionales e internacionales.

Finalmente comentó que buscará que para el próximo año se conforme un serial de Natación para este tipo de eventos, al tiempo que agradeció a las autoridades del Indeporte, por el respaldo y permitir el uso de las instalaciones de la alberca para llevar a cabo estas actividades.